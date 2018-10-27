Наїзд на глядачів під час гонок у Кривому Розі: з'явились деталі про стан постраждалих

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом ДТП, яка сталася під час гоночних змагань у Кривому Розі, внаслідок якого постраждали глядачі.

Вдень 27 жовтня під час змагань з автоперегонів у Кривому Розі автомобіль на швидкості в'їхав у глядачів.

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Внаслідок наїзду постраждало четверо людей – двоє з яких діти.



Авто в'їхало у людей під час гонок у Кривому Розі

10-річна дівчинка з тяжкими травмами голови та тіла перебуває у реанімаційному відділенні лікарні, а 5-річний хлопець зазнав травм середнього ступеня тяжкості.

53-річній жінці діагностували закритий перелам тазу.

Четвертий постраждалий отримав незначні травми і від госпіталізації відмовився.

Як інформує прес-служба поліції Дніпропетровської області, за фактом ДТП під час автоперегонів розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України про порушення правил безпеки дорожнього руху.

Дивіться відео наїзду на людей під час гонок у Кривому Розі 27 жовтня: