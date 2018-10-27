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      НАЇЗД НА ГЛЯДАЧІВ ПІД ЧАС ГОНОК У КРИВОМУ РОЗІ ОЛЕГ СЕНЦОВ ТАРИФИ НА ГАЗ
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      НАЇЗД НА ГЛЯДАЧІВ ПІД ЧАС ГОНОК У КРИВОМУ РОЗІ ОЛЕГ СЕНЦОВ ТАРИФИ НА ГАЗ

      Наїзд на глядачів під час гонок у Кривому Розі: з'явились деталі про стан постраждалих

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      Поліція розслідує наїзд на глядачів під час гонок у Кривому Розі
      Поліція розслідує наїзд на глядачів під час гонок у Кривому Розі / Прес-служба Нацполіції

      Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом ДТП, яка сталася під час гоночних змагань у Кривому Розі, внаслідок якого постраждали глядачі.

      Вдень 27 жовтня під час змагань з автоперегонів у Кривому Розі автомобіль на швидкості в'їхав у глядачів.

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      Внаслідок наїзду постраждало четверо людей – двоє з яких діти.

      гонки кривий ріг наїзд
      Авто в'їхало у людей під час гонок у Кривому Розі

      10-річна дівчинка з тяжкими травмами голови та тіла перебуває у реанімаційному відділенні лікарні, а 5-річний хлопець зазнав травм середнього ступеня тяжкості.

      53-річній жінці діагностували закритий перелам тазу.

      Четвертий постраждалий отримав незначні травми і від госпіталізації відмовився.

      Як інформує прес-служба поліції Дніпропетровської області, за фактом ДТП під час автоперегонів розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України про порушення правил безпеки дорожнього руху.

      Дивіться відео наїзду на людей під час гонок у Кривому Розі 27 жовтня:

       

      Теги: Новини України Аварії та ДТП Новини Кривого Рогу Наїзд на глядачів під час гонок у Кривому Розі Поліція Розслідування
      Джерело: 24 Канал
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      Новини за 27 жовтня
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