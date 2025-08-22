Які гарантії партнери пропонують Україні?

Ці розробки, теоретично, можуть стати частиною майбутньої мирної угоди. Що ж міжнародні партнери пропонують Україні? Про це пише Юрій Федоренко, інформує 24 Канал.

Читайте також Які гарантії безпеки справді потрібні Україні, і чи готовий Захід їх дати

Британське видання The Times опублікувало чотири варіанти гарантій, які начебто розглядають США та європейські країни.

Перший варіант передбачає розгортання невеликих контингентів британських та французьких військ на Закарпатті та на Львівщині. Ці сили мають надавати експертів з логістики, озброєнь і підготовки для відновлення українських сухопутних військ. "Коаліція охочих" також зобов'язується проводити місії з охорони повітряного простору.

Другий варіант: коаліція зосередиться на патрулюванні повітряного простору, а також на моніторингу кордону.

Третій – розширення принципу статті 5 НАТО на Україну.

Четвертий – створення нового безпекового союзу за моделлю альянсу США з Південною Кореєю.

Усі чотири варіанти, м'яко кажучи, недосконалі. Скажімо, розгортання контингенту інструкторів після гарячої фази війни десь у Карпатах викликає певну іронію (хоча насправді інструктори нам теж потрібні). Розширення диспозиції статті 5 – чудова ідея, але її втілення на практиці потребуватиме погодження з усіма членами НАТО, а цей процес може розтягнутися на роки.

Словом, усі наявні варіанти викликають складні почуття: ми, безумовно, цінуємо допомогу партнерів, але ж бачимо, що ніхто реально не збирається воювати разом з нами ані зараз, ані під час наступного російського нападу. Тому найцінніше з того, що можуть надати нам міжнародні партнери, – великий пакет "зброї стримування".

Що є основною гарантією безпеки України?

Україна вже запропонувала комплекс пропозицій нової безпекової угоди, що передбачає закупівлю американського озброєння. Ми готові придбати у США зброю на суму 100 мільярдів доларів (фінансування очікується з боку європейських партнерів). Володимир Зеленський підтвердив, що це буде частиною гарантій.

Також Україна пропонує укласти угоду на 50 мільярдів доларів щодо спільного виробництва дронів за участю українських компаній. Зеленський пояснив, що мовиться про фінансування власного виробництва дронів. "Першою складовою гарантій безпеки для України має бути сильна власна армія", – наголосив він. Тут хочеться підписатись під кожним словом.

Сили оборони були, є і будуть основною гарантією нашої державності. А реальні кроки до миру – це передусім посилення, розвиток та масштабування підрозділів ЗСУ.

Ми знаємо, що ворог також не стоїть на місці, накопичує зброю, зокрема, створює запаси "Шахедів". Тому тут і зараз ми робимо акцент на розвитку нашого підрозділу ППО.