Найкраща мить для порозуміння й примирення, – Зеленський привітав українців з Різдвяними святами

У переддень Різдва, на Святвечір, президент Володимир Зеленський привітав українців зі святами. Він побажав державі миру та процвітання.

Про це глава держави повідомив у відеозверненні до співгромадян, оприлюдненому в четвер, 6 січня.

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Я щиро вітаю всіх, хто з найближчими та найріднішими людьми зустрічає сьогодні першу зорю на вечірньому небі. Її поява знаменує особливу мить і особливе свято – Різдво Христове!

– сказав президент.

Політик наголосив, що "колись народження Сина Божого подарувало людям надію на спасіння та віру в перемогу життя, а сьогодні нехай це свято зміцнить нашу віру, надію, а головне – любов".

Найкраща мить для примирення

"Святий Різдвяний вечір – це найкраща мить для порозуміння та примирення. З усіма, кого образив сам, і з усіма, хто образив тебе. Нехай усе це залишиться у минулому, в наші сім'ї прийде достаток, у наші домівки – щастя, а в нашу країну – мир і процвітання", – продовжив він.

Я бажаю кожному веселих, сімейних, теплих, смачних і здорових Різдвяних свят. Христос рождається! Славімо його!

– підсумував Володимир Зеленський.

Зеленський привітав українців з Різдвяними святами: дивіться відео

Сайт 24 каналу підготував святковий проєкт– про колоритні традиції нашого народу. Ми розкажемо, як відзначають свята етногрупи, військові, українці в окупованому Криму, за кордоном і навіть в далекій Антарктиді. Згадаємо, як "святкували" під час радянських репресій й навіть століття тому.Авторка проєкту – керівниця відділу новин сайту 24 каналу Наталя Боднар.

Текст публікації Володимира Зеленського:

Святий Різдвяний вечір – це найкраща мить для порозуміння та примирення. З усіма, кого образив сам, і з усіма, хто образив тебе. Нехай усе це залишиться в минулому, у наші сім’ї прийде достаток, у наші домівки – щастя, а в нашу країну – мир і процвітання. Христос рождається! Славімо його!