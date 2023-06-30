Ігнорувати не варто: чи є ПВК "Вагнера" потенційною загрозою для України зі сторони Білорусі
Найманці ПВК "Вагнера" передислоковуються до Білорусі. Точаться розмови щодо ймовірної загрози для України з Півночі. Ігнорувати її не варто, але українські кордони надійно захищені.
Про це 24 Каналу зазначив генерал української армії, голова Служби зовнішньої розвідки (у 2005 – 2010 роках) Микола Маломуж. Він пояснив ймовірні плани Путіна щодо вагнерівців.
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Путін хоче послабити вагнерівців
ПВК "Вагнера" напряму загрожує путінському режиму. А Білорусь та безпосередньо Лукашенко може опинитися його заручником. Тому наразі завдання російського диктатора послабити угрупування. Це може відбутися у декілька способів. Зокрема, втягнення вагнерівців у контрактну форму служби в міноборони чи росгвардії, де передбачені певні пільги.
"Фінансування вагнерівської фірми "Конкорд", яка мала трильйони рублів, припиняється. Якщо немає грошей – немає війни. Хто візьме їх під своє крило, з тими вони й працюватимуть", – зазначив Маломуж.
Деякі пригожинські найманці можуть поїхати в Африку й інші країни. Інші – підуть на пенсію, де також обіцяють певні пільги та житло. Залишок буде з Пригожиним, але таких обмежена кількість. Вони можуть формувати якісь позиції проти Москви та безпосередньо Лукашенка, але їм не даватимуть можливості повністю розгорнутися.
"Сила у 8 тисяч – я не вірю, що їх стільки буде. Лукашенко перед війною боявся автобус, а тут їх стільки. Вони будуть кількісно обмежені. В них забирають важку зброю – авіацію, ракетні системи, гаубиці, міномети. Залишають тільки кулемети і автомати – з цим не підеш на війну і на північ нашої держави", – додав генерал української армії.
Микола Маломуж про ймовірну загрозу вагнерівців з Білорусі: дивитись відео
У вагнерівців немає шансів
Утім, попри всі оцінки, ігнорувати загрозу не варто. Треба вивчати ситуацію, наголосив Микола Маломуж. За його словами, кордони України укріплені і готові захищатися не від восьми, а від сотні тисяч ворогів.
Вагнерівцям шансу немає. Вони будуть контрольовані спецслужбами. Пригожин ще якийсь час побуде в деякій мірі зв'язковим. Але Путін йому не простить. Це ворог, який його підставив. "Кухар", який піднявся проти свого царя – це не пробачається,
– припустив він майбутню долю Пригожина.
Вагнерівці у Білорусі: останні новини
- У ЗМІ 26 червня з'явилася інформація, що в Осиповичах Могилівської області Білорусі будують табори для вагнерівців. Вони можуть вмістити до 8 тисяч найманців. Наступного дня у ДПСУ повідомили, що таких робіт не зафіксували. Однак повністю виключати такий перебіг подій не можна.
- Володимир Зеленський не вважає, що перекидання бійців з батальйону "Вагнера" у Білорусь може спричинити якусь серйозну небезпеку для України. Оскільки їхня чисельність невелика. А в України – потужна армія, яка вже знищила чимало найманців.
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв'ю іноземним ЗМІ заявив, що варто підготуватися до різних сценаріїв. Українські сили оборони намагатимуться мінімізувати "можливі наслідки того, що може бути".
- Тим часом 30 червня Володимир Зеленський наказав головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному та командувачу ОК "Північ" Сергію Наєву посилити кордон із Білоруссю. За його словами, ситуація на постійному контролі.