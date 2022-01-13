Найменше за історію: готовність українців протестувати значно знизилась
Джерело:КМІС
Згідно з опитуванням понад 60% українців не готові брати участь у акціях протесту. Це найнижчий показник з 2009 року.
Відповідне опитування провів Київський міжнародний інститут соціології. Його здійснювали протягом 3 – 11 грудня 2021 року.
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Більшість українців не готові виходити на акції протесту
За даними опитувань, проведених Київським міжнародним інститутом соціології, частка тих, хто стверджує, що не готові брати участь у будь-яких акціях масового протесту протягом 2020 – 2021 року змінилась з 57% у 2020 року на 64% у 2021 року,
– мовиться у повідомленні.
Тобто відсоток українців, які готові протестувати, взимку 2021 року найнижчий за 12 років з часу проведення опитування – тобто з 2009 року. Перед цим найбільший показник становив 59,1% – у вересні 2012 року. Порівняно з 2020 роком рівень готовності до участі в акціях соціального протесту знизився на 5,6%.
Окрім того, станом на грудень 2021 року:
- тільки 32,4% дорослих громадян готові брати участь в акціях протесту;
- 15,7% – вбачають свою участь у виборчій компанії як формі протесту;
- 11,3% – у санкціонованих мітингах та демонстраціях;
- а також 10,3% – у зборі підписів під колективними відозвами.
Результати опитування людей щодо готовності протестувати / Інфографіка КМІС
Коротко про останні опитування українців
- 67,1% серед усіх респондентів проголосували б "за" вступ України в НАТО. Натомість тільки 21,6% – "проти". У випадку референдуму щодо вступу до НАТО 59,2% серед усіх респондентів проголосували б "за", 28,1% – "проти".
- Згідно з опитуванням у грудні 2021 року, 24% з тих, хто візьме участь у виборах і визначився, що голосуватиме за Володимира Зеленського. Натомість 16% – за Петра Порошенка.
- Окрім того, 20% українців вважають, що події в Україні розвиваються в правильному напрямку. 18% – впевнені, що зі своїми проблема наша країна зможе впоратись вже у найближчий час.
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