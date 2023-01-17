Російська ракета у Дніпрі вбила 5 дітей: найменшому хлопчику не було й року

Внаслідок ракетного удару по багатоповерхівці в Дніпрі є загиблі та поранені діти. Після завершення пошуково-рятувальних робіт повідомили про збільшення кількості жертв серед дітей.

Імена двох загиблих дітей відомі. За даними глави Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка, удар Росії по Дніпру забрав життя 44 людей.

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44 життя забрала російська ракета, що поцілила у багатоповерхівку в Дніпрі. Серед загиблих п'ятеро дітей. Найменшому хлопчику не було й року,

– написав Резніченко.

Посадовець не розповів, про яку саме дитину мовиться. Проте сказав, що пошуково-рятувальна операція завершена через 69 годин після трагедії.

Відомі імена двох загиблих дітей

У Департаменті гуманітарної політики міської ради 16 січня підтвердили загибель дітей. За їхніми даними, під завалами померли:

Максим Богуцький – випускник минулого року НВК № 111;

Марія Лебідь – навчалася в НВК № 66.



Загиблий Максим Богуцький / Фото Департамент гуманітарної політики



Загибла Марія Лебідь / Фото Департамент гуманітарної політики

Ім'я третьої загиблої дитини 16 січня не повідомляли. Вранці 17 січня заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко заявив, що під завалами знайшли четверту загиблу дитину. Інформації щодо неї також немає.

Теракт по багатоповерхівці в Дніпрі

14 січня 2023 року Росія ракетою Х-22 вдарила по багатоповерхівці на вулиці Набережна Перемоги в Дніпрі. Ворожа зброя знищила два під'їзди будинку. Під завалами опинились люди. Пошуково-рятувальна операція тривала понад дві доби.

За даними рятувальників, станом на 13 годину 17 січня роботи завершили. Вдалось врятувати 39 осіб, з них 5 дітей, поранені 79 жителів будинку, з них 16 дітей.

Відомо, що внаслідок теракту загинув тренер з боксу Михайло Кореновський, дві подруги Ірина та Ольга, подружжя з Нікополя. Детальніше про людей читайте тут.