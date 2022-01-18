Наймолодша в історії: президенткою Європарламенту стала Роберта Мецола

Новою головою Європарламенту стала 43-річна Роберта Мецола. Вона стала наймолодшою президентою ЄП в історії та першою жінкою на цій посаді за 20 років.

У кріслі голови Європарламенту Мецола замінила Давида Сассолі. 65-річний політик помер вночі 11 січня – через проблеми з імунною системою.

Раніше Помер спікер Європейського парламенту Давид Сассолі

За кандидатуру Мецоли проголосували 458 євродепутатів

За кандидатуру Мецоли проголосували 458 депутатів. Раніше політикиня з Мальти обіймала посаду віцеспікерки, вона і тимчасово керувала Європарламентом після смерті Сассолі.

У ЄП кажуть, що Мецола і так мала посісти місце голови Європарламенту, адже повноваження Сассолі завершувались наприкінці січня 2022 року.

Мецолу привітали Стефанчук та Кулеба

Роберту Мецолу привітали з обранням голова МЗС Дмитро Кулеба та спікер українського парламенту Руслан Стефанчук. Міністр закордонних справ зазначив, що сподівається на співпрацю у розвитку сильної та безпечної Європи.

Щирі вітання Роберті Мецолі з обранням на посаду президента Європейського Парламенту. Очікую на плідну співпрацю і посилення партнерства між Верховною Радою України та Європейським Парламентом,

– написав і Стефанчук.

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Що відомо про Роберту Мецолу: