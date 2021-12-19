Найсмішніші меми тижня: подарунки від Миколая, "тисяча Зеленського" та Юля–барабанщиця

До новорічних свят залишається все менше часу, отож настрій має бути позитивний та радісний. Для цього неабияк постарались творці мемів. Вони жартували із тисячі за вакцинацію, дарунків Святого Миколая та нового захоплення Юлії Тимошенко.

24 канал намагався зібрати для вас найбільш актуальні меми. Пропонуємо покращити собі настрій.

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Подарунки від Миколая – лише для чемних

19 грудня асоціюється у всіх українців з подарунками, солодощами та запахом мандарин. Чи тобі 6 чи 60 – у цей день все одно хочеться сподіватись на диво. Проте, згідно з історією, на приємні сюрпризи мають чекати лише слухняні, решта від Святого Миколая отримають різки. Користувачі з почуттям гумором жартували над тим, хто і що може знайти під подушкою.

Нечемним теж хочеться свята / Фото "Мемаграм"

Часом шкода, що ти вже – не дитина / Фото "Другої приватної мемарні"

Миколай знає, чого найбільше треба / Зображення Олександра Грехова

Подарунки бувають різні / Мем "Безсоромники"

Справді корисний подарунок / Фото з "Балуваної Галі"

Треба пильнувати Миколая / Зображення з мережі інтернет

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Як витратити "тисячу Зеленського"

19 грудня офіційно стартувала програма "єПідтримка": кожен, хто пройшов повний курс вакцинації, має змогу отримати 1000 гривень від держави. Проте вже з 13 грудня запрацював пілотний проєкт, отож багато проворних українців вже встигли отримати гроші.

Оскільки перелік того, на що можна витратити кошти, – обмежений, багато з вакцинованих кинулись купувати книги. Такого зацікавлення не витримали інтернет-крамниці, їхні сайти просто "лягли".

Книжки зараз у топі / Фото Володимира Попова

Книга – найкращий подарунок / Мем Олени Шиян

Є про що подумати / Фото "Мемаграм"

1000 зможуть отримати лише терплячі / Фото "Баба і кіт"

Юля – барабанщиця

У мережі цього тижня з'явилось відео, як лідерка "Батьківщини" грає на барабанах. Стільки обговорень і згадок про Юлію Володимирівну не було б після жодного її виступу з трибуни Верховної Ради. За барабанами політикиня посиділа зовсім трішки, а от творці мемів вже не можуть спинитись тиждень.

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Політичний рок-гурт / Мем "Рукавички Кличка"

Така собі реклама / Фото "Мемаграм"

Ребрендинг / Фото "Мемаграм"

Тимошенко стала мемом / Фото GONI Мемаси

Без роботи політикиня не залишиться / Фото GONI Мемаси

Епопея з пакетами продовжується

В Україні одноразові пакети стали платними в магазинах. У такий спосіб в країні планують значно зменшити їхній обіг. Проте винахідливі покупці платити гроші не готові, отож цукор насипають у рукавички або важать кожне яблуко зокрема.

Загалом "пакетної" кризи більшість українських сімей не бояться. Адже в кожній родині є величенький пакет з пакетами.

Без пакетів крутяться, як можуть / Фото Олексія Кучеренка

Пакети – поза законом / Фото "Мемаграм"

Багатство по-новому / Фото Олександра Бабака

Пакетний скарб / Фото GONI Мемаси

Редакція 24 каналу у день Святого Миколая бажає читачам вірити у дива та отримати у подарунок мир, здоров'я та радість.