У найважливіший день, – "слуги" розповіли, коли до Трускавця прибуде Зеленський

1 жовтня 2021 , 17:11
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Джерело:

24 канал

Володимир Зеленський прибуде на з'їзд "Слуги народу" у Трускавці у суботу, 2 жовтня. Того ж дня український лідер виступить перед фракцією.

У "Слузі народу" повідомили, що саме на 2 жовтня запланована найактивніша робота. Тоді працюватимуть за стратегічними напрямками.

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Окрім того, 2 жовтня до Трускавця також прибудуть Ірина Венедіктова та Денис Монастирський.

Зеленський та ймовірна відставка Разумкова

За даними ЗМІ, Володимир Зеленський окремо зустрічатиметься з окремими групами депутатів. Зокрема, український лідер обговорюватиме питання "не командності" спікера Дмитра Разумкова. 

Водночас питання Разумкова не стало причиною з'їзду. Фракція "Слуги народу" мала зібратися ще у серпні.

Все-таки два роки минуло – депутати хочуть побачити й почути президента особисто і мати змогу поставити питання,
– мовиться у повідомленні.

 Ця зустріч також буде класичним тім-білдінгом.

Як мине 2 жовтня у Трускавці

Речниця "Слуги народу" Юлія Палійчук розповіла, що 2 жовтня відбудеться нарада учасників із представниками силових міністерств і правоохоронних органів.

Окрім того, триватиме робота над деталізацією "Плану Трансформації країни". Зокрема, обговорять:

  • військову безпеку та міжнародні відносини;
  • енергетичну незалежність і зелену трансформацію;
  • людський капітал;
  • технологічний розвиток і ринкові трансформації;
  • інфраструктура й місцевий розвиток;
  • продовольчий хаб;
  • цифровий хаб;
  • верховенство права.
Автор: Мар'яна Бекало