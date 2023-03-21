Був вірний присязі до останнього: у боях за Україну загинув 22-річний прикордонник з Прикарпаття

Посилаючи на загарбницьку війну свій непотріб, Росія забирає життя найкращих українців. На жаль, 20 березня зі зброєю у руках у боях загинув прикордонник з Івано-Франківщини Назар Циган.

Захиснику України було лише 22 роки. Про трагічну звістку повідомив голова Коломийської міської громади Богдан Станіславський.

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Що відомо про Героя

Назар Циган був родом з Коломиї, що в Івано-Франківській області, та мав чітку патріотичну позицію. Він був учасником скаутської організації "Пласт" та активістом Революції Гідності.

Хлопець вирішив служити ще у юному віці та одразу після закінчення школи вступив на строкову службу до Збройних сил України. Згодом за контрактом із Державною прикордонною службою Назар почав служити ще до початку повномасштабної фази війни, з 2019 року.

Коли ж Путін вирішив повною мірою показати свою "міць", Назар став на захист Батьківщини у лавах Лисичанського прикордонного загону.

Назар Циган загинув у боях

Захисник кожного українця загинув внаслідок артилерійського обстрілу у Бахмутському районі. Трапилося це в селі Серебрянка Донецької області.

Він був вірний своїй присязі до останнього. Відважно та мужньо захищав рідну землю та всіх нас. Нехай спочиває з Богом. Вічна пам’ять та вічна слава воїну!

– написав голова Коломийської міської громади.

Про час та місце прощання з воїном та похорону полеглого захисника Богдан Станіславський пообіцяв повідомити згодом. В іншому своєму дописі він додав, що 21 та 22 березня в Коломийській громаді оголошено днями жалоби.

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