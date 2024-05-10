У Вінниці попрощалися з одним із наймолодших захисників "Азовсталі" Назарієм Гринцевичем

Вдень, 10 травня, у Вінниці прощалися з 21-річним захисником Назарієм Гринцевичем на псевдо "Грінка". Воїн загинув під час стрілецького бою поблизу Кремінної.

Напередодні у Вінниці сотні містян зустріли полеглого у бою військового Назарія "Грінку" Гринцевича. Люди вишикувалися у живий коридор, щоб зустріти Героя, якого везуть в останню путь. Зокрема, у живому коридорі майоріли українські стяги, а також прапори "Азову". Також деякі принесли факели, щоб ушанувати Героя.

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У Вінниці прощаються з Героєм

Кореспонденти Суспільного повідомили, що вдень, 10 травня, на панахиду у Свято-Преображенський кафедральний собор прийшли друзі, рідні та побратими. Повідомлялося, що поховають Назарія на Алеї Слави на Сабарівському кладовищі о 13:30.

У Вінниці попрощалися з Назарієм Гринцевичем / Фото Суспільне Вінниця

Назарій Гринцевич на псевдо "Грінка" три місяці разом з побратимами тримав оборону на "Азовсталі", після чого потрапив у полон. Понад 4 місяці його тримали в колонії окупованої так званої "днр". Відомо, що боєць був одним із наймолодших військових, які брали участь в обороні "Азовсталі".

Прощання з Назарієм Гринцевичем у Вінниці / Фото Суспільне Вінниця

В межах великого обміну полоненими, що відбувся 21 вересня 2022 року, Назарія Гринцевича разом з 215 українськими військовополоненими повернули додому. Після звільнення він разом із товаришами заснував підрозділ "Контакт 12". Там "Грінка" був командиром взводу оптичних спостерігачів.

Прощання з Назарієм Гринцевичем у Вінниці / Фото Суспільне Вінниця

Що відомо про смерть захисника

Редакціявисловлює свої співчуття сім'ї та близьким загиблого захисника, який до останнього подиху боронив нашу державу. Вічна пам'ять!

Назарій Гринцевич загинув 6 травня 2024 року. Відомо, що війну хлопець зустрів у Маріуполі. Назарій три місяці разом з побратимами утримував "Азовсталь". Свій 19-й день народження хлопець зустрів, обороняючи місто від загарбників.

В інтерв'ю УП хлопець розповів, що на війні найголовніше – характер і мотивація. Для нього мотивація – приїжджати у вільне рідне місто.

Найбільша моя мотивація – коли я приїжджаю у рідну, вільну Вінницю, бачити, як діти граються на вулицях. Як молоді парочки можуть прогулятися у спокійні вечори,

– говорив він.

Назарій казав, що готовий на жертву, аби зробити свій вклад у перемогу.