"Назавжди 30": на фронті загинула снайперка ЗСУ з Рівненщини

На сході України загинула снайперка Катерина Шинкаренко (позивний "Віскі") з 53 окремої механізованої бригади ЗСУ. Їй було всього 30 років.

Трагічну звістку повідомив громадський активіст та волонтер Юрій Слобожанський. У захисниці залишився чоловік Андрій, а також син Денис.

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З сумом повідомляю. Шинкарнеко Катерина Сергіївна, позивний "Віскі", Катруся, снайпер взводу снайперів 53 ОМБр, нагороджена орденом "За мужність" 3 ступеня, відзнакою "Золотий хрест" та відзнакою МОУ "Хрест доблесті", уродженка та мешканка Краматорська, на великий сум "на щиті"…

– написав Юрій Слобожанський на своїй сторінці.

Останній бій на Донеччині

Військовослужбовиця загинула 22 лютого 2024 року під час виконання бойового завдання, стримуючи прорив ворога під час відходу Сил оборони з Авдіївки. Вона отримала смертельне поранення в бою на ділянці Ласточкине – Сєверне.

Тривалий час Україна не мала можливості евакуювати тіла полеглих героїв. Слобожанський повідомив, що лише цього тижня їх вдалось повернути додому.

Поховають снайперку ЗСУ в місті Острог, де живе її родина.

Вони віддали життя за Україну

На фронті загинув пілот Мі-8 Віталій Пляка, який прорвався в оточений Маріуполь і повернувся. Льотчик загинув через ураження гелікоптера з російського ПЗРК. В останню путь захисника провели в суботу, 6 квітня, на столичному Лісовому кладовищі.

Від наслідків серйозної травми, отриманої на передовій, помер військовий і актор Житомирського театру Андрій Доманський. За словами побратима Олега Сафтюка, Андрій врятував його під час бойових дій, ризикуючи власним життям. Вони обидва служили разом і захищали нашу країну від Макарова до Херсону, брали участь у обороні на Херсонщині.

Відомий тренер Валентин Дондіков загинув захищаючи свою рідну землю від окупантів. Трагедія сталася 6 квітня, коли під час виконання бойового завдання на Херсонському напрямку спортсмен натрапив на ворожу міну.

висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблої Героїні. Вічна пам'ять!