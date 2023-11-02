Поки все йде непогано: ізраїльський журналіст оцінив успіхи ЦАХАЛ

Ізраїльський міністр оборони Йоав Галант заявив, що ЦАХАЛ має "величезні успіхи у своїй наземній операції в Секторі Гази". Посадовець вражений діяльністю армії оборони Ізраїлю, яка вже досягла важливих цілей.

Ізраїльський журналіст, головний редактор "Найкращого радіо" Цві Зільбер сказав 24 Каналу, що ЦАХАЛ просувається дуже повільно й обережно. Відомо, що армія оборони Ізраїлю почала бої з ХАМАС у великій мережі підземних тунелів.

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"Я не буду говорити про видатні досягнення, але поки все йде непогано. Будемо сподіватися, що й надалі все так продовжуватиметься. Час є", – мовив Зільбер.

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Ідуть зачистки в тунелях

Армія оборони Ізраїлю зазнала перших втрат. За офіційними даними, 15 людей загинуло. З них 9 перебували в бронетранспортері, по якому влучила ракета й чомусь не спрацювала система захисту, або ж у цього БТР був відсутній захист.

Можна сказати, що ізраїльські військові взяли в кільце місто Газа. Як зауважив головний редактор "Найкращого радіо", Сектор Гази розділили на дві частини, між північною та південною частинами немає сполучення.

Нині триває зачистка всіх цих тунелів. У кожному будинку можуть бути мінування та засідки,

– зазначив Зільбер.

Головне полювання іде на генератори, адже найслабше місце тунелів – система вентиляції. Якщо не буде генераторів, то тунелі терористів перетворяться на братську могилу. Ізраїль відстрілює генератори й запаси палива, на якому вони працюють.

Електроенергію в Сектор Гази не подають, тож зараз там немає ні світла, ні інтернету.

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