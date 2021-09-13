Називають "викраденням": Росія відреагувала на арешт у Чехії бойовика за запитом України

За запитом України чеські правоохоронці 12 вересня затримали в аеропорту Праги росіянина, причетного до окупації Криму. З цього приводу в РФ влаштували справжню істерику.

Один з численних представників Путіна на окупованих Росією територіях Олександр Мололох зробив безглузду заяву про "викрадення".

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Після цього він видав божевільну версію про те, що "затримання бойовика пов'язане з активізацією антиросійськіх сил у Східній Європі після проведення в Києві установчого саміту Кримської платформи".

Затримання бойовика у Чехії

В аеропорту Праги 12 вересня чеська поліція затримала росіянина Олександра Франчетті, причетного до окупації Криму в 2014 році.

Арешт бойовика відбувся на основі українського ордера. Ймовірно, найближчим часом злочинця передадуть нашій державі.

Тут детальніше За запитом України: в аеропорту Праги затримали російського окупанта