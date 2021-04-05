Брат-помічник: НАЗК направило до суду протокол на нардепа від "Слуги народу"

НАЗК склало та направило до суду 23 адміністративних протоколи. Два з них стосуються представників партій, а один – народного депутата "Слуги народу" Максима Березіна.

Протокол для Максима Березіна: що відомо

Нардеп від "Слуги народу" отримав протокол за ознаками порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

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Як повідомляли журналісти "Схем", Максим Березін у перший тиждень роботи депутатом просив призначити брату-помічнику зарплату у 48 тисяч гривень. Але згодом це подання депутат відкликав.

Що відомо про Березіна? Потрапив до Ради за мажоритарним округом №151 на Полтавщині. Березін – голова підкомітету із соціальних питань у сферах національної безпеки і оборони Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки.



Був директором КП "Муніципальна варта" Кременчуцької міської ради.

Дані Потрапив до Ради за мажоритарним округом №151 на Полтавщині. Березін – голова підкомітету із соціальних питань у сферах національної безпеки і оборони Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки.Був директором КП "Муніципальна варта" Кременчуцької міської ради.Дані з сайту ВР

За що НАЗК склало інші протоколи

З цієї ж причини про конфлікти інтересів, окрім Берзіна, наклали протоколи ще на 4 осіб:

Володимир Москаленко – Коростенський міський голова (2 протоколи);

– Коростенський міський голова (2 протоколи); Олександр Ігнатюк – начальник відділу містобудування та архітектури Верховинської районної державної адміністрації (2 протоколи);

– начальник відділу містобудування та архітектури Верховинської районної державної адміністрації (2 протоколи); Олександр Жила – колишній заступник начальника відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області (4 протоколи);

– колишній заступник начальника відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області (4 протоколи); Андрій Хряпа – начальник управління представництва інтересів в суді Чернігівської обласної прокуратури (2 протоколи).

Через порушення порядку подання фінансової звітності політичних партій склали протоколи щодо:

"Радикальної партії Олега Ляшка" (уповноважена особа – Олег Авер'янов );

); "Команди Андрія Балоги" (керівник – Андрій Балога).

Ще 4 протоколи було складено щодо приватних осіб через порушення порядку надання або отримання внеску на підтримку політичної партії.

Через порушення обмеження щодо сумісництва з іншими видами діяльності склали протоколи щодо таких осіб:

Олексій Сівірін, колишній заступник Міністра культури молоді та спорту України;

Олексій Лисюк, колишній заступник голови Хмельницької обласної державної адміністрації.

За ознаками несвоєчасного подання декларації без поважних причин протоколи отримали: