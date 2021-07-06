НАЗК перевірить декларації нардепів, серед них – Третьякової

Національне агентство з питань запобігання корупції перевірить декларації Сергія Рудика, Галини Третьякової та Євгена Петруняка. Це зроблять за порядком черговості, який передбачає перелік високопосадовців.

НАЗК перевірить також 17 інших декларацій. У них комп'ютер за результатами автоматичного аналізу виявив високий рівень ризиків.

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НАЗК перевірить декларації нардепів Третьякової, Рудика та Петруняка

НАЗК розпочало перевірку ще 20 декларацій. Це документи, подані як народними депутатами, так і депутатами місцевих рад.

За порядком черговості, що передбачає перелік високопосадовців, чиї декларації мають бути перевірені найперше, НАЗК перевірить декларації 3 нардепів:

Сергія Рудика – народного депутата, члена групи "За Майбутнє";

Євгена Петруняка – нардепа від "Слуги народу";

Галини Третьякової – народної депутатки від "Слуги народу".

До речі, для проведення повної перевірки декларацій передбачено до 120 календарних днів.

Декларація Галини Третьякової: що відомо

У НАЗК повідомили, що з початку 2021 року узяли в перевірку вже 817 декларацій публічних службовців.

Галина Третьякова, яка нещодавно заявила про "гідну" зарплату розміром 5 – 5,5 тисячі гривень, задекларувала готівки 5 тисяч доларів та 25 тисяч гривень.