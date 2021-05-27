У НАЗК відреагували на закриття справ проти Тупицького

Судді Голосіївського райсуду Києва не побачили у діях Олександра Тупицького правопорушення і закрили два провадження проти нього. У НАЗК зазначають, що такі справи повинен розглядати лише Вищий антикорупційний суд.

В агентстві із запобігання корупції зазначили: кількість суддів у ВАКС є критично малою, і для ефективного та швидкого розгляду справ склад суду необхідно збільшити. Таку заяву зробив голова НАЗК Олександр Новіков.

Нагадаємо Суд закрив справу проти Тупицького за конфлікт інтересів і недекларування майна

Як у НАЗК реагують на закриття справ проти Тупицького

Річ у тім, що справи, які закрив Голосіївський районний суд міста Києва були відкриті за адміністративними протоколами, які склав Голова НАЗК Олександр Новіков. Він зазначив, що якісний розгляд цих справ можливий лише у Вищому антикорупційному суді.

Закриття судом провадження щодо Тупицького – свідчення того, що якісний розгляд адміністративних справ, фігурантами яких є топ-посадовці, може забезпечити лише Вищий антикорупційний суд України,

– заявив Новіков.

Які справи проти Тупицького закрили:

щодо недекларування землі на окупованій території;

дій Тупицького в умовах конфлікту інтересів.

Тупицький і його декларація

Друга з цих справ стосувалася голосування за рішення КСУ щодо електронного декларування. Тоді рішення КСУ мало на меті знищити систему е-декларування та призвело до конституційної кризи. Саме під час розгляду питання НАЗК перевіряло декларацію Олександра Тупицького щодо ділянки у Криму. Відтак, він міг отримати покарання і був зацікавленим в скасуванні е-декларування.

Втім, проти Тупицького лишається відкритою справа про ймовірний підкуп свідка Тупицьким і вплив на його свідчення Щодо цієї справи ДБР вже скерувала обвинувальний акт



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