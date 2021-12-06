НАЗК виявило порушення у деклараціях посадовців на понад 380 мільйонів гривень
Джерело:НАЗК
Журналісти та небайдужі громадяни допомогли Національному агентству з питань запобігання корупції знайти порушення у деклараціях 100 посадовців. Загальна сума незадекларованих статків сягає понад 380 мільйонів гривень.
Абсолютна більшість (75%) звернень до НАЗК дозволила ретельніше перевірити документи посадовців різних рівнів. Ознаки внесення недостовірної інформації підтвердили після повної перевірки декларацій.
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Посадовці "забули" задекларувати майно
Мовиться про власність посадовців на загальну суму 382,1 мільйона гривень, яку декларанти "забули" внести у документ чи вказали неточну інформацію. Загалом перевірили 134 декларацій, у 100 з яких були порушення.
За інформацією НАЗК, 28 декларацій з порушеннями підпадають під "кримінал". Ще у 72 документах виявили ознаки адміністративних порушень.
Якщо ви впевнені, що посадовець "забув" задекларувати майно або вказав неправдиві відомості у декларації – надсилайте звернення до НАЗК,
– закликав заступник голови відомства Роман Сухоставець.
Допомога з моніторингом
Кожен свідомий громадянин України може допомогти НАЗК виявити порушення в деклараціях посадовців. Для цього потрібно відправити заявку до агентства, згодом документ перевірять та, у разі виявлення неточностей, притягнути порушників до відповідальності.Довідка. Із початку 2021 року НАЗК перевірило 1,2 тисячі декларацій, серед яких 220 – за зверненнями громадян.
У НАЗК наголосили, що завдяки допомозі небайдужих українців, виявили недостовірностей:
- на 64,5 мільйона гривень у декларації податківця;
- на 37,5 мільйона гривень в документах аудитора з Луганщини;
- на 22 мільйони гривень – у депутата Обухівської райради;
- землі на 16 мільйонів гривень – у депутата Дніпропетровської облради.
Як подати звернення до НАЗКВідправити інформацію про ймовірне порушення можна листом за адресою: 01103, м.Київ, бульвар Дружби народів, 28. Приймають звернення на поштову скриньку info@nazk.gov.ua та за спеціальною формою на сайті за посиланням. У листі потрібно вказати, про яке саме порушення мовиться. Важливо, щоб сума недостовірних даних була не меншою, ніж 248 тисяч гривень, або 100 прожиткових мінімумів.
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Порушення в деклараціях політиків та посадовців: останні новини
- Народний депутат Вадим Рабінович випадково розсекретив незадекларований будинок колеги Іллі Киви у Козині неподалік від Києва. За цим фактом журналіст Олег Новіков скерував звернення до НАЗК.
- Представники агентства також виявили неточності в декларації міністра освіти Сергія Шкарлета. Мовиться про неправдиву вартість придбаного автомобіля Mitsubishi Pajero Wagon.
- Упродовж жовтня 2021 року НАЗК перевірило електронні декларації посадовців та знайшли помилок на понад чверть мільярда гривень.