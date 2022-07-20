Назва HIMARS стала для нас майже рідною, наступною буде назва ППО, – звернення Зеленського

Президент Володимир Зеленський 20 липня традиційно звернувся до українців. Він анонсував домовленості щодо сучасних систем ППО, які Україна запитує в партнерів.

Президент зауважив, що назва HIMARS стала для наших людей майже рідною – так само, як раніше Javelin чи NLAW, як "Стугна" чи "Нептун".

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Домовленості щодо сучасної ППО

Зеленський переконаний, що наступною має бути назва сучасних систем протиповітряної оборони, які Україна запитує в партнерів. За словами глави держави, влада жодного дня не припиняла роботу, щоб отримати ефективну ППО.

Ми маємо певні домовленості щодо цього, є певні успіхи, які дозволяють знищувати частину ракет, однак потрібна зовсім інша швидкість і масштаб захисту,

– зізнався президент.

Однак все залежить не від нас, а від політичних рішень, які можуть ухвалити в ключових столицях.

російський терор має програти

Зеленський пояснив, що саме тому тема ППО стала ключовою у виступі першої леді України перед Конгресом США. Він відзначив, вперше в історії перша леді робила таке звернення до Конгресу. Це честь для України.

Президент додав, що виступ був максимально практичним і щирим. Олена розповіла про жертв російського терору й про реальну можливість для наших американських друзів допомогти нам зупинити цей терор. Зеленський сподівається, що відповіді на запити українців не забаряться, оскільки російський терор має програти.

Готують черговий саміт Україна – ЄС

Зеленський розповів про міжнародні контакти. Зокрема, президент обговорив посилення тиску на росію під час зустрічі з міністрами закордонних справ Австрії та Чехії, які відвідали Київ.

Він зауважив, що Чехія головує в Раді Європейського Союзу, і тому важливо, щоб чеське лідерство зберігало всю наявну потужність. За пів року маємо зробити базові кроки, аби почались переговори про членство України в ЄС.

Крім того, політик говорив з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Зокрема, про фінансову підтримку. Готуються до чергового саміту Україна – ЄС, а також до інституційного посилення нашої держави на шляху до ЄС.

Незабаром можуть бути вагомі новини щодо цього – готуємо деякі історичні рішення для нашої участі в житті об’єднаної Європи,

– анонсував Зеленський.

Санкцій недостатньо

Президент зазначив, що сьомий санкційний пакет ЄС перебуває на фінальній стадії затвердження. Він включає заборону на імпорт російського золота. Однак Зеленський відверто говорить партнерам, що цього недостатньо. Держава-агресорка повинна відчувати значно вищу ціну за війну, щоб це примушувало її шукати мир.

Європа – заручниця від постачання газу з росії

Президент звернув увагу на ситуацію на європейському енергоринку. Вона свідчить про те, наскільки помилковою була політика деяких лідерів, які зробили Європу заручником постачання газу з Росії.

"І поки ЄС не наважується включити газ до санкційних пакетів, Росія використовує газ для своїх власних санкцій проти кожної європейської родини, буквально б'є по сімейних бюджетах європейців за допомогою тиску на енергетичні ринки",

– наголосив Зеленський.

Він пригадав, що Україна завжди говорила – росію не можна сприймати як надійного постачальника газу. Якби це врахували раніше, зараз не довелося б шукати екстрені способи заповнити дефіцит, який москва створює штучно.

Після сьомого пакету санкцій має бути восьмий

Насамкінець Зеленський наголосив, що росія випробовує на Україні все те, що може бути застосовано й проти інших країн Європи. Почалося з газових воєн, а закінчилося повномасштабним вторгненням, ракетним терором і спаленими містами.

Аби це не повторилось, маємо забезпечити відчутну спільну перемогу над росією в Україні. Що швидше це буде зроблено, то менше збитків і страждань зазнають усі європейські родини.

Тому президент закликав після затвердження сьомого санкційного одразу починати працювати над восьмим. Крім того, необхідно збільшити постачання сучасної зброї в Україну, забезпечити державу ефективною ППО. За словами Зеленського, влада робитиме все, аби це розуміння було в наших партнерів, й ніколи не слабшало.

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