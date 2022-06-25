Назвали великим стратегом: російські пропагандисти вже не приховують свого ставлення до Гітлера

Російські пропагандисти навіть не приховують свого шанобливого ставлення до Гітлера, вважаючи його великим стратегом.

В ефірі одного з відомих російських пропагандистів "експерти" роздумують, коли в Росії потрібно проводити загальну мобілізацію.

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Вони кажуть, що навіть такий "великий стратег", як Адольф Гітлер, "провалився" буцімто через те, що запізно провів загальну мобілізацію. Тож пропагандисти просять Кремль не повторювати помилки "великого стратега Адольфа Алоїзовича". Вочевидь, вони хочуть, щоб загальна мобілізація в Росії відбулася чим швидше.

Ситуація на фронті: найгарячіші напрямки

У Донецькій та Луганській областях продовжуються запеклі бої. На Слов'янському напрямку противник основні зусилля зосередив на тому, щоб вести наступ в напрямку населених пунктів Довгеньке та Долина. Також обстріляв наші позиції.

На Донецькому напрямку російські окупанти намагаються утримати зайняті рубежі та перегрупувати війська. А на Сєвєродонецькому напрямку росіяни обстрілювали зі ствольної артилерії райони населених пунктів Лисичанськ, Спірне та Вовчоярівка. Були спроби блокувати Лисичанськ із півдня.

Також окупанти штурмом хотіли витіснити наші війська з Метьолкіного, Сиротиного та Воронового. Та намагалися вести наступ на Бахмутському напрямку. У напрямку Володимирівка – Покровське наші воїни зупинили ворогів і їм довелось відійти. В напрямку Роти – Вершина росіяни просунулися на один кілометр.

Також росіяни намагалися взяти під контроль ділянку дороги Ясинувата – Костянтинівка, але відступив з шаленими втратами.

Вночі росіяни завдали масованих ракетних ударів по Україні

В ніч на 25 червня російські окупанти випустили десятки ракет по території України. Повітряні тривоги лунали кілька разів.

Зокрема по селищу Десна на Чернігівщині росіяни пустили 20 ракет, а по Житомирщині – 25.

Повідомляли також про вибухи на Львівщині, Київщині, Харківщині, а також у Миколаєві. Більшість з цих ракет запустили з Білорусі.

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