Назвали ймовірні причини відставки Криклія та Петрашка

Міністри Владислав Криклій та Ігор Петрашко можуть покинути свої посади. До них нібито накопичилося багато питань з боку президента та прем'єр-міністра.

Ймовірно, це і стало причиною потенційної відставки. Про це виданню розповів співрозмовник у керівництві "Слуги народу".

До речі У Раду надійшли заяви про відставку міністрів Криклія і Петрашка, – нардеп

Нардепи підтримають відставку міністрів

Співрозмовник запевнив, що у Раді знайдуть голоси за відставку обох міністрів.

До слова, є інформація, що новим міністром економіки може стати Олексій Любченко, а міністром інфраструктури – Олександр Кубраков. Джерело видання припустило, що голоси за призначення Кубракова також будуть.

За це призначення проголосує більшість "слуг народу", а також депутати групи "Довіра" та партії "За майбутнє",

– сказав співрозмовник.

Кого ще можуть відправити у відставку

Криклій та Петрашко самі написали заяву на звільнення. Це питання розглядатимуть на засіданні фракції "Слуга народу" у понеділок.

Раніше джерело 24 каналу повідомило, що влада має претензії до міністра юстиції Дениса Малюськи, глави Мінфіну Сергія Марченка та очільника Міністерства охорони здоров'я Максима Степанова. Цих політиків також можуть відправити у відставку.

До слова, у Верховну Раду вже надійшло подання прем’єр-міністра Дениса Шмигаля про відставку Степанова.