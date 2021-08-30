Назвав домислами: Разумков просить Данілова показати нардепів, яких фінансують олігархи
Джерело:24 канал
Дмитро Разумков відповів на заяву Олексія Данілова про те, що олігархи впливають на депутатів. Спікер закликав секретаря РНБО назвати цих народних обранців з трибуни парламенту.
Глава Верховної Ради висловив сподівання, що Олексій Данілов вже звернувся з цього приводу до правоохоронних органів, НАЗК і НАБУ. Про це він сказав в ефірі одного з телеканалів.
Читайте також Олігархи утворили трикутник влади, коли занесли в Раду перші гроші, – Данілов
Дмитро Разумков у цьому контексті також зазначив, що "зв'язок з олігархами, якщо вони мають вплив, – це корупція". Він наголосив, що готовий надати трибуну парламенту, "щоб пальцем показати" на цих нардепів.
- При цьому підкреслив, що "йти шляхом домислів або безпідставних звинувачень" не є його форматом роботи як голови ВРУ.
Можливо, в апараті Ради національної безпеки й оборони в цьому плані є більше досвіду, але сподіваюся все-таки немає,
– додав "слуга народу"
Разом із цим Дмитро Разумков наголосив, якщо законопроєкт про деолігархізацію буде об'єктивним і збалансованим, то він може бути проголосований у другому читанні у стінах парламенту.Зверніть увагу! Олексій Данілов 24 серпня заявив, що "вплив олігархів на Верховну Раду сьогодні дуже-дуже великий, і це треба припиняти".
Законопроєкт про олігархів
Документ створений для того, щоб перетворити олігархів на бізнесменів і не допустити їхнього впливу на економіку України. У реєстр олігархів можуть потрапити ті особи, які відповідають трьом з чотирьох критеріїв:
- беруть участь у політичному житті;
- мають значний вплив на ЗМІ;
- є кінцевими власниками суб'єкта господарювання із монопольним становищем на українському ринку;
- є власниками активів вартістю у понад мільйон прожиткових мінімумів працездатних осіб (нині це 2,27 мільярда гривень).
До теми У нас не шаріат, – Данілов пояснив, що буде з бізнесменами, які потраплять у список олігархів