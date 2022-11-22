Нацбанк показав першу пам'ятну медаль міст-героїв: вона присвячена Херсону

Нацбанк випускає пам'ятні медалі, присвячені містам-героям. Презентували першу, де зображений Херсон. На черзі – низка інших міст.

Медаль презентували на центральній площі Херсона 19 листопада. Голова НБУ Андрій Пишний вручив її голові Херсонської ОВА Ярославу Янушевичу.

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"Місто героїв – Херсон"

Пишний розповів, що на медалі митці зобразили події, які відбувалися в Херсоні. Зокрема, він пригадав, як один з жителів Херсона виліз на бронетранспортер з українським прапором і довів, що українці не бояться. Глава НБУ відзначив, що наші перемоги мають бути закарбовані.

Дизайн медалі розробила художниця Наталія Фандікова. Він відтворює краєвиди довоєнного Херсона – красивого та гармонійного, – у сплетінні подій весни 2022 року, коли містяни сміливо протестували проти окупантів.

Крім того, медаль прикрашають рядки з історичного роману Ліни Костенко "Берестечко":

"Не допускай такої мислі,

Що Бог покаже нам неласку.

Життя людського строки стислі.

Немає часу на поразку".



Медаль із зображенням Херсона / Фото НБУ

Що відомо про серію "Міста Герої"

Нацбанк випускатиме серію пам’ятних медалей, присвячених містам та їх мужнім жителям, які протидіяли загарбникам.

Хочуть випустити пам'ятки, присвячені Харкову, Маріуполю, Бучі, Гостомелю, Ірпеню та іншим містам. Їх презентують до 5 грудня.

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