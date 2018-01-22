20:09
22 січ 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ТЕРАКТ У ГОТЕЛІ КАБУЛА ВІЙНА НА ДОНБАСІ КІР
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Перспективна опонентка Путіна. Царські борги Росії
Вєсті Кремля
19:49, 20 січня
Вєсті. UA. Жир. Собачі танці Луценка. Повернення легітимного
Вєсті.UA
18:36, 20 січня
Не Дубневичами єдиними: як відомий олігарх хитро наживається на
ЦРУ
09:14, 17 січня
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Як виглядає справжнє застілля
Згадати все
23:16, 18 січня
Телеканал новин 24 Новини Новини економіки
ТЕРАКТ У ГОТЕЛІ КАБУЛА ВІЙНА НА ДОНБАСІ КІР

В НБУ повідомили, коли гривня почне рости

18:06, сьогодні 809 Читать новость на русском
Гривня почне дешевшати вже найближчим часом
Гривня почне дешевшати вже найближчим часом / energolife.info

Національний банк очікує стабілізацію ситуації на валютному ринку вже найближчим часом, адже не бачить жодних проблем, що провокують девальвацію.

Про це завив заступник голови НБУ Олег Чурій на брифінгу.

Читайте також: Несподівано: в НБУ вважають, що ріст цін в Україні відбувся через заробітчан

"У нас досить високі резерви і ми постійно присутні на ринку. З початку місяця ми продали близько 160 мільйонів доларів. Ми продаємо насправді не дуже великі обсяги - близько 15-20 млн доларів в день. Великого перекосу ми не бачимо", – запевнив Чурій.

За його словами, зниження курсу гривні пов’язане із сезонним фактором. Тож у відомстві очікують, що ситуація зміниться в найближчі тижні – місяці.

"Найближчим часом, може пару тижнів – місяців максимум ситуація має змінитися. Велика частина коштів у аграріїв перебуває або у валюті, або в товарі і щоб посіяти урожай - їм потрібні великі обсяги гривні", – впевнений заступник голови НБУ.

Теги: НБУ Курси валют Гривня Долар-Гривня
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
Готівковий курс валют 22 січня: євро та долар зупинили стрімкий ріст
сьогодні, 19:50 Готівковий курс валют 22 січня: євро та долар зупинили стрімкий ріст
125
Попереду в українців ще одні довгі вихідні
 27 серпня 2017 , 19:16
Чи є загроза вторгнення Росії через Харків: думка військового
 14 серпня 2017 , 07:03
Марина Ектон, яка купила маєток Кардашян, була секретаркою генпрокурора Піскуна: подробиці
 9 листопада 2017 , 12:39
Коли найкраще купувати долари та яким буде курс гривні в 2018 році: прогнози та припущення
6 січня , 22:51
В Україні зросла максимальна допомога при безробітті
 2 грудня 2017 , 22:12
Українцям у 2018-му доведеться платити за комуналку сусідів, – експерти
 20 листопада 2017 , 20:40
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук