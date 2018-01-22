В НБУ повідомили, коли гривня почне рости

Національний банк очікує стабілізацію ситуації на валютному ринку вже найближчим часом, адже не бачить жодних проблем, що провокують девальвацію.

Про це завив заступник голови НБУ Олег Чурій на брифінгу.

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"У нас досить високі резерви і ми постійно присутні на ринку. З початку місяця ми продали близько 160 мільйонів доларів. Ми продаємо насправді не дуже великі обсяги - близько 15-20 млн доларів в день. Великого перекосу ми не бачимо", – запевнив Чурій.

За його словами, зниження курсу гривні пов’язане із сезонним фактором. Тож у відомстві очікують, що ситуація зміниться в найближчі тижні – місяці.

"Найближчим часом, може пару тижнів – місяців максимум ситуація має змінитися. Велика частина коштів у аграріїв перебуває або у валюті, або в товарі і щоб посіяти урожай - їм потрібні великі обсяги гривні", – впевнений заступник голови НБУ.