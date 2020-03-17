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      НБУ працює над альтернативними варіантами доставки готівкової валюти

      -
      НБУ шукає альтернативні варіанти доставки готівкової валюти / minfin.com.ua

      Національний банк налагоджує альтернативну доставку готівкової валюти. Українців просять зачекати та не панікувати.

      Про те, що регулятор працює над вирішенням питання нестачі готівкової валюти на брифінгу з питань банків та фінансових ринків заявила заступниця голови Нацбанку України Катерина Рожкова.

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      Що відомо про нестачу готівкової валюти

      • НБУ 17 березня знову заявив про готовність підтримувати гривню. Регулятор визнав проблему з дефіцитом готівкової валюти. А також заявив, що разом з банками шукає варіанти розв’язання проблеми.
      • Дефіцит готівкової валюти призвів до стрибка її курсу та зростання вартості валюти при онлайн обміні, до якого НБУ порадив звертатися громадянам.

       

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Валюта Банки НБУ Новини України
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