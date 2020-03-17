НБУ працює над альтернативними варіантами доставки готівкової валюти

Національний банк налагоджує альтернативну доставку готівкової валюти. Українців просять зачекати та не панікувати.

Про те, що регулятор працює над вирішенням питання нестачі готівкової валюти на брифінгу з питань банків та фінансових ринків заявила заступниця голови Нацбанку України Катерина Рожкова.

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Що відомо про нестачу готівкової валюти