НБУ працює над альтернативними варіантами доставки готівкової валюти
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Національний банк налагоджує альтернативну доставку готівкової валюти. Українців просять зачекати та не панікувати.
Про те, що регулятор працює над вирішенням питання нестачі готівкової валюти на брифінгу з питань банків та фінансових ринків заявила заступниця голови Нацбанку України Катерина Рожкова.
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Що відомо про нестачу готівкової валюти
- НБУ 17 березня знову заявив про готовність підтримувати гривню. Регулятор визнав проблему з дефіцитом готівкової валюти. А також заявив, що разом з банками шукає варіанти розв’язання проблеми.
- Дефіцит готівкової валюти призвів до стрибка її курсу та зростання вартості валюти при онлайн обміні, до якого НБУ порадив звертатися громадянам.
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