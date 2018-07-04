НБУ зняв частину обмежень з компаній, які перебувають під санкціями

Національний банк України зняв частину обмежувальних заходів з компаній, які перебувають під дією санкцій. Таких заходів НБУ вжив у відповідності з рішенням РНБО від 21 червня 2018 року "Про застосування і внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Так, НБУ дозволив особам, до яких застосована санкція "запобігання виведення капіталів за межі України", виконувати свої зобов'язання перед українськими контрагентами, а також здійснювати платежі до бюджету, виплату заробітної плати тощо.

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При цьому, відповідно до пункту 4 рішення РНБО, НБУ продовжив механізм реалізації застосованих РНБО санкцій банками, небанківськими установами, національним оператором поштового зв'язку та платіжними організаціями.

Вказані зміни затверджені постановою правління НБУ №73 "Про внесення змін до постанови правління Національного банку України від 1 жовтня 2015 № 654" від 3 липня 2018 року. Вони набули чинності з 4 липня 2018 року.

"Пунктом 4 рішення РНБО від 21 червня 2018 Кабінету міністрів України зі Службою безпеки України та Національним банком України доручено забезпечити реалізацію і моніторинг ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), що застосовуються до осіб, передбачених пунктом 2 цього рішення", – мовиться в повідомленні НБУ.