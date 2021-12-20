Не було запитів: СБУ не шукала російський паспорт у Гогілашвілі

У СБУ кажуть, що не отримували запитів від уповноважених органів щодо того, чи є в Гогілашвілі російський паспорт. Перщочергову перевірку має здійснити Державна міграційна служба.

Про це у СБУ повідомили на запит ЗМІ. У Службі безпеки наголосили, що виконують свої завдання відповідно до повноважень, визначених Конституцією.

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Питання громадянства – не у компетенції СБУ

У ході проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, СБУ опрацьовує пакет документів, які Служба отримує від Національного агентства з питань державної служби України,

– пояснили у СБУ.

У Службі безпеки лише опрацьовують наявність у кандидатів на такі посади допуску до держтаємниці. Ще один пункт – відношення до персонально-якісного обліку військовозобов'язаних СБУ.

! У СБУ наголосили, що питання громадянства не належить до їхньої компетенції. Щодо допуску до держтаємниці, то його надали після запиту МВС.

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Що відомо про російський паспорт Гогілашвілі:

Журналісти-розслідувачі знайшли дані Гогілашвілі у Федеральній податковій службі Росії.

Колишній заступник глави МВС отримав російський паспорт ще у 2003 році у Ростові-на-Дону.

Натомість український паспорт він отримав вже у 2010 році.

Скандально відомим Гогілашвілі став після інциденту 11 грудня на блокпосту у Краматорську.

Він накинувся на правоохоронців за те, що його не впізнали і зупинили автомобіль.

Дивіться відео розбірок Гогілашвілі на блокпосту: