Не чекайте до останнього: на Луганщині закликають місцевих евакуюватися

Війська російського агресора не припиняють атакувати Луганську область. Тож місцевих жителів настійливо закликають евакуюватися

На Луганщині закликають місцевих евакуюватися

Особливо мовиться про Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне та Гірську громаду. Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай підкреслює, що слід встигнути евакуюватись, доки ситуація не така важка, як в Попасній.

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1 травня евакуюватимуть із:

Сєвєродонецька

Лисичанська

Рубіжного

Гірської громади

Ми у посиленому режимі рятували людей з Попасної, але вимушені призупинити евакуацію через події, які відбулися 29 квітня, коли ми втратили зв'язок з людьми в двох автобусах,

– написав Гайдай.

Він підкреслив, що у попаснян було багато можливостей виїхати раніше, а тепер все складніше. Тому радить не чекати до останнього, а виїждждати доки є можливість.

За його словами, автобуси вже в дорозі – місця зборів незмінні.

Ситуація на Луганщині: коротко

Як повідомив Сергій Гайдай, 30 квітня з Лисичанська та Сєвєродонецька вдалося евакуювати 40 українців. Евакуація з Попасної наразі призупинена – триває перевірка безпечності маршруту.

Гайдай назвав 3 напрямки на Луганщині, де росіяни намагаються прорвати оборону ЗСУ – Попаснянський, напрямок Гірської громади з боку Золотого та напрямок Рубіжного на Сєвєродонецьк.

Окупанти завдали удару по Комишувасі. Снаряди росіян влучили у школу та будівлю сільради. Загалом у населеному пункті наразі залишилось близько 100 людей.

влучили у школу Також військові агресори відкрили вогонь по авто з волонтерами, а також обстріляли автобус поліції, який віз допомогу.

На 9 травня окупанти готують не лише парад. Ворог має намір накрити Луганську область артпідготовкою.

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