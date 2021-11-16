Не дамо Росії зруйнувати нормандський формат чужими руками, – Кулеба

Дмитро Кулеба заявив, що Україна продовжить наполягати на зустрічі міністрів для підготовки саміту нормандської четвірки. Для цього доведеться змусити Росію сісти за стіл переговорів.

Деталі від Кулеби

Росію слід відвернути від стратегії "брязкання зброєю". Про це міністр закордонних справ заявив в ефірі програми.

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Ми не дамо Росії зруйнувати нормандський формат чужими руками. Ми будемо наполягати на проведенні міністерського засідання за участю міністра (закордонних справ Росії – 24 канал) Лаврова,

– наголосив очільник МЗС.

Що цьому передувало

11 листопада мали провести нормандську зустріч на рівні міністрів закордонних справ. Однак представник Росії Сергій Лавров 8 листопада відмовився брати участь у перемовинах. Мовляв, немає узгодженого підсумкового документа.

У Франції та Німеччині такі дії Кремля назвали "неправильною позицією". Вони наголосили, що саме Росія пропонувала зустріч на рівні міністрів, а потім сама від неї і відмовилася.

Речник президента України Сергій Никифоров заявив, що Кремль вкотре продемонстрував, що саме він блокує переговори. Прессекретар Володимира Зеленського закликав Росію до співпраці заради миру на Донбасі. "Москва повинна зробити свій внесок у досягнення миру", – сказав Никифоров.

"Нормандська четвірка", тобто президенти Володимир Зеленський, Володимир Путін, Еммануель Макрон та канцлерка Ангела Меркель, востаннє зустрічались у Парижі у грудні 2019 року. Наступна зустріч мала відбутись у 2020 році, проте її не організували через пандемію. Відтоді Кремль блокує проведення саміту. Водночас переговори на рівні радників не дають особливого результату.