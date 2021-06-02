Не дати добудувати "Північний потік-2" можуть лише США, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський 2 червня зустрівся з делегацією Конгресу США. Під час розмови політики обговорили будівництво російського газопроводу "Північний потік-2".
Не дайте зброю ворогу, – Зеленський
За словами глави держави "Північний потік-2" – не лише енергетична безпека, а й окрема потужна зброя Росії, яку їй дають до рук. Лише США можуть завадити будівництву та експлуатації газопроводу.
До теми У Росії на руках флеш-рояль, що частково підтримує Європа, – Зеленський про "Північний потік-2"
Потім Європа запитує про те, як можна захиститися від Росії. Відповідь дуже проста – не давати зброю ворогу,
– наголосив президент.
Він зазначив, що наразі на східному кордоні Європу захищає Україна, а для цього необхідне сильне та добре забезпечене військо.
"Північний потік-2" відключить Україну від постачання газу, а значить, "відключить" нас щонайменше від 3 мільярдів доларів на рік. Нам не буде чим платити за українську армію", – пояснив Зеленський.
Зеленський наголосив, що розуміння всіх загроз, які становить "Північний потік-2", особливо актуальне напередодні зустрічі президента США Джо Байдена та очільника Кремля Володимира Путіна. Україна готова надати американській стороні повну інформацію щодо цього питання.
Про що ще говорив президент
- Посилити позиції Росії в Європі може ненадання Україні конкретних термінів стосовно отримання Плану дій щодо членства в НАТО.
- Україна сподівається, що під час саміту "Кримської платформи" США будуть представлені на найвищому рівні.
- Зеленський розповів про реформування Служби безпеки України та завершення земельної реформи.
- Завершення розробки законопроєкту, який має усунути вплив олігархів на управління державою.
- Залучення американських фахівців могло б допомогти у роботі Центру протидії дезінформації.
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Головне про санкції США проти "Північного потоку-2"
- США призупинили санкції проти "Північного потоку-2", які тривалий час блокували будівництво газопроводу. Все тому, що американський президент Джо Байден вважає обмеження контрпродуктивним, адже газопровід побудований вже на 95%.
- 21 травня Вашингтон таки схвалив нові санкції проти російських компаній та суден, які беруть участь у реалізації "Північного потоку-2". У список потрапили 13 кораблів та 4 організації.