Не дати добудувати "Північний потік-2" можуть лише США, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський 2 червня зустрівся з делегацією Конгресу США. Під час розмови політики обговорили будівництво російського газопроводу "Північний потік-2".

Не дайте зброю ворогу, – Зеленський

За словами глави держави "Північний потік-2" – не лише енергетична безпека, а й окрема потужна зброя Росії, яку їй дають до рук. Лише США можуть завадити будівництву та експлуатації газопроводу.

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Потім Європа запитує про те, як можна захиститися від Росії. Відповідь дуже проста – не давати зброю ворогу,

– наголосив президент.

Він зазначив, що наразі на східному кордоні Європу захищає Україна, а для цього необхідне сильне та добре забезпечене військо.

"Північний потік-2" відключить Україну від постачання газу, а значить, "відключить" нас щонайменше від 3 мільярдів доларів на рік. Нам не буде чим платити за українську армію", – пояснив Зеленський.

Зеленський наголосив, що розуміння всіх загроз, які становить "Північний потік-2", особливо актуальне напередодні зустрічі президента США Джо Байдена та очільника Кремля Володимира Путіна. Україна готова надати американській стороні повну інформацію щодо цього питання.

Про що ще говорив президент

Посилити позиції Росії в Європі може ненадання Україні конкретних термінів стосовно отримання Плану дій щодо членства в НАТО.

Україна сподівається, що під час саміту "Кримської платформи" США будуть представлені на найвищому рівні.

Зеленський розповів про реформування Служби безпеки України та завершення земельної реформи.

Завершення розробки законопроєкту, який має усунути вплив олігархів на управління державою.

Залучення американських фахівців могло б допомогти у роботі Центру протидії дезінформації.

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