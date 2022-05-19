Не давала паспорт для перевірки: російську "паломницю" передали в руки СБУ

Прикордонники затримали росіянку, яка не хотіла давати свій паспорт на перевірку. Замість нього вона дала посвідку на проживання в одній з країн ЄС.

При собі жінка мала картку паломника Свято-Успенської Почаївської Лаври. Натомість в її телефоні знайшли дуже "цікаві" листування та підписку на антиукраїнський контент.

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Жінка порушила термін перебування в Україні, тож за це її притягнули до адмінвідповідальності. А ось з вмістом телефону розбереться СБУ. Держприкордонслужба вже передала "паломницю" під їхнє крило.

Тепер "відмолювати гріхи", свої та їй подібним, доведеться в Службі безпеки України,

– пожартували в Держприкордонслужбі.

Зауважимо, що в УПЦ МП часто трапляються колаборанти. Про останній такий випадок повідомили 27 квітня. Священнослужитель із Сєвєродонецька передавав окупантам інформацію щодо дислокації українських військ.

У його телефоні виявили листування з представниками незаконних збройних формувань. Окрім місць дислокації українських військових, священник "зливав" ворогу інформацію про чисельність та озброєння ЗСУ.

Також подібних "шпигунів" з церкви Московського патріархату виявляли на Харківщині.

Останні викриті СБУ злочинці:

Служба безпеки України затримала брата колишнього нардепа-зрадника Олега Царьова. Чоловік співпрацював з окупантами та намагався організувати диверсійну діяльність у Дніпропетровській області. Зокрема він мав організувати серію вибухів.

СБУ зламала телефон окупанта, який наразі перебуває на Херсонщині. З фотографій, він відправляє рідним, очевидно, що росіянин дислокується у школі.

Журналісти знайшли дружину окупанта з перехопленої СБУ телефонної розмови, у якій вона бажала смерті українським дітям і казала, що їх потрібно піддавати тортурам. Також знайшли самого "рашиста", який на момент телефонної розмови воював проти України на Харківщині.

Напередодні СБУ знешкодила розгалужену агентурну мережу Росії. Її учасники намагались організувати проникнення у Миколаїв ворожим ДРГ.

Також українські правоохоронці змогли ідентифікувати вже другого російського окупанта, який ґвалтував жінок у Київській області.

Раніше СБУ ідентифікувала двох колаборантів, причетних до підриву на Північнокримському каналі й викрила двох засновників ІТ-компанії, які надавали ворогу програмне забезпечення та оргтехніку.

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