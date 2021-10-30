Не дай Боже, щось трапиться із сином, – мати Саакашвілі звернулась до влади Грузії

На початку жовтня Міхеіл Саакашвілі повернувся до Грузії, де його заарештували та запроторили до в'язниці. Згодом політик оголосив голодування, внаслідок чого його стан здоров'я погіршився.

Прокоментувала відмову від їжі третього грузинського президента його мати Гіулі Аласанія. В ефірі одного з телеканалів вона заявила, що не знає, скільки справ відкрито проти її сина, але переконана, що "всі вони сфальшовані."

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Це було зроблено спеціально, щоб він не міг перебувати тут, у Грузії. Але нічого доброго їм (владі – 24 канал) це не принесе. Якщо, не дай Боже, щось трапиться з моїм сином, я вважаю, буде погано і для них,

– сказала жінка.

Гіулі Аласанія зазначила, що як мати зацікавлена насамперед, аби "син вижив і був здоровим". Окрім цього, вона додала, що дуже хвилюється Міхеіла.

Затримання Саакашвілі: коротко

Вранці 1 жовтня Саакашвілі оприлюднив у соціальних мережах відео, в якому заявив, що повернувся на батьківщину й перебуває у Батумі.

Грузинська прокуратура повідомила, що експрезидент прибув до країни в ніч на 29 вересня. Політик сховався у вантажівці з молочною продукцією.

Після ув'язнення він оголосив голодування, а згодом його стан здоров'я погіршився. Саакашвілі 20 жовтня погодився на госпіталізацію.

Особистий лікар сказав, що політику необхідно лікувати у медзакладі, а не у медичній кімнаті у в'язниці. Через погіршення здоров'я йому зробили переливання крові в "польових умовах".

З в'язниці Саакашвілі написав листа меру Львова Андрію Садовому, в якому подякував за слова підтримки. Також політик заявив, що він сподівається "найближчим часом повернутись" в Україну.

Нещодавно прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі цинічно заявив, що Саакашвілі "має законне право на самогубство".Проти Саакашвілі у Грузії відкрито 4 кримінальні справи, за двома є вироки – його засуджено до шести та трьох років в'язниці.