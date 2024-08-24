Не для посилення позицій у переговорах, – Зеленський про мету операції на Курщині

Володимир Зеленський заявив, що операція у Курській області почалася не для того, щоб посилити позиції України на переговорах. Водночас президент наголосив, що вона йде за планом.

Про це він заявив під час виступу до Дня Незалежності. Зеленський додав, що операція складна, однак Сили оборони продовжують виконувати бойові завдання, передає 24 Канал.

Важливо Операція ЗСУ на Курщині є зухвалим сигналом Заходу, Україна може змінити хід війни, – CNN

Зеленський про операцію в Курській області

Зеленський під час свого виступу повідомив, що операція ЗСУ в Курській області – складна, але йде за планом України. Нині вже є певні результати, однак про них поки говорити публічно не можуть.

Говорячи про мету цієї операції, Зеленський відзначив, що успішно поповнюється обмінний фонд. Окрім того, завдяки рішучим діям Україна змогла завдати ворогу превентивного удару на Півночі.

Ми запобігли оточенню частини нашої Сумської області й бажанню ворога окупувати місто Суми,

– наголосив Зеленський.

Президент додав, що сподівається, що всі цілі операції в Курській області будуть досягнуті, але про більшість з них публічно говорити не будуть. Так, одна з цілей, про яку можна говорити публічно, це показати світу, хто такий Путін насправді. Ба більше, це також демонструє, що для Кремля важливіше – окупація українських територій чи захист власних в Курській області.

Я дуже радий, що все, про що я говорив партнерам, зараз видно на практиці. Він (Путін – 24 Канал) досі думає, як утримати захоплені території, і не думає, як правильно захищати своїх людей. Він бомбить зараз свої села, просто – браво, більше нічого додати. Його люди там у шокові, що вони вірили у цього демона. Просто зрозумійте, яке обличчя він зараз показує своєму суспільству,

– наголосив Зеленський.

Водночас президент наголосив, що операцію в Курській області почали не для того, щоб посилити позицію України в переговорах. Зеленський наголосив, що наша держава відкрита у прагненні миру й не має планів тиснути, а всі вимоги були озвучені на Саміті миру у Швейцарії та висвітлені в українській Формулі миру.

Довідка. Станом на 20 серпня 2024 року у Генштабі ЗСУ повідомляли, що українські захисники контролюють 93 населених пункти на території площею 1 263 квадратних кілометри.