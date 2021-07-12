Не добрали 100 тисяч голосів, – політолог пояснив, чому комуністи програли вибори в Молдові

Партія "Дія і солідарність" молдовської президентки Майї Санду отримала 52% голосів та перемогу на дострокових парламентських виборах. Натомість комуністи зі значним відривом лишились позаду.

Проросійські сили сподівалися на запас електорату у Придністров'ї. Однак блок Партії комуністів та соціалістів отримав лише 27% голосів. Про це в ефірі сказав експерт з міжнародної та внутрішньої політики Ігор Тишкевич.

До теми У Санду є проблема – кадрові питання, – аналітик про вибори у Молдові

Політолог зазначив, що загалом з Придністров'я взяли участь у виборах 28 тисяч осіб. Це один з найменших показників за останні роки.

Чи означає це поразку проросійських сил

Експерт додав, що комуністи сподівалися також і на Гагаузію. Проте напередодні виборів конфліктували з керівництвом автономії.

Через це місцева влада неактивно агітувала за своїх партнерів. Тому соціалісти та комуністи не добрали близько 100 тисяч голосів,

– пояснив Тишкевич.

Він зазначив, що час покаже, чи діятимуть в Молдові проросійські сили. Оскільки комуністи програли через низьку явку на виборах. Однак це шанс для проєвропейських сил.

Ігор Тишкевич про вибори в Молдові: дивіться відео

Що відомо про вибори в Молдові