Не дочекавшись рішення суду, прихильники Порошенка почали розходитись

Суд 17 січня має оголосити рішення про запобіжний захід для Петра Порошенка. Біля будівлі Печерського суду зібралось багато прихильників п'ятого президента, однак з часом люди почали розходитись.

Люди стояли там майже весь день. Однак суд вже близько 4 годин перебуває в нарадчій кімнаті, тому учасники акції стали розходитись. Вже до 22:00 їх суттєво поменшало.

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Зауважимо, раніше повідомляли, що судді Олексію Соколову стало погано. Мовляв, викликали медиків. Першими про це заявили прихильники Порошенка. Щоправда, у суді все заперечили.

Що відомо про справу Порошенка

Порошенку обирають запобіжний захід у справі про державну зраду. Мовиться про постачання вугілля з окупованих територій.

За інформацією слідства, у 2014 – 2015 роках Порошенко використав свої повноваження президента, щоб незаконно припинити постачання вугілля з ПАР. Все для того, аби нібито підписати контракт на постачання вугілля з окупованих територій Донбасу. Крім того, у справі фігурує проросійський нардеп Віктор Медведчук. Він нібито виконував роль "комунікатора" між Україною та Росією.

17 грудня Порошенко проігнорував слідчих, які вручали йому повістку в ДБР. На відео, яке оприлюднило відомство, видно політика, який сідає в авто та фактично втікає. П'ятий президент поїхав за кордон. Він пояснював, що мав заплановані зустрічі у Варшаві.

Вже 20 грудня нардепу оголосили про підозру.



Людей біля суду поменшало / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Прихильники Порошенка розходяться, дивіться відео: