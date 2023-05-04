Не допускає провалу: Зеленський оцінив перспективи контрнаступу ЗСУ

Україна активно готується до контрнаступу. Президент Володимир Зеленський наголосив, що немає варіантів щодо провалу.

Ми віримо в успіх контрнаступу. Про це Зеленський заявив на спільній пресконференції з прем'єрами Нідерландів і Бельгії, повідомляє 24 Канал.

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За словами президента, для успіху докладають максимум зусиль. Не лише військові, а й суспільство, заводи наші підприємці. Таким чином армію посилюють щодня.

Ми думаємо, як підготуватися до контрнаступу, і не думаємо, що у нас може не бути успіху. Це не наш спосіб. У нас є єдина мета і ми це розуміємо,

– наголосив Зеленський.

Безумовний успіх гарантувати не можна

Втім, гарантувати стовідсотковий успіх не може ніхто. Зеленський теж визнає, неправильно говорити про успіх, якщо гинуть люди. Деокуповуючи території, Україна втрачає людей і ці втрати дуже болючі для країни.

Проте у будь-якому випадку Україна піде вперед і очікуватиме підтримки від наших партнерів.

Президент зауважив, йому непросто покидати Україну під час війни й здійснювати візити до міжнародних партнерів. Річ у тім, що він не хоче демотивувати цим суспільство і солдатів. Тому він виїжджає з країни на короткий термін і тільки тоді, коли це потрібно.