Не готова до справедливого миру, – Зеленський відповів, як залучатимуть Росію до переговорів

Володимир Зеленський зазначив, що російська сторона не готова до справедливого миру. Про це свідчать нещодавні заяви про ескалацію агресії, які висловлювали лідери країни-агресорки.

Про це президент України заявив у відповіді журналістці 24 Каналу під час пресконференції на полях Саміту миру. Зустріч відбувається вже другий день у швейцарському Бюргенштоці.

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Зеленський сказав, що Росія не готова до миру

Український очільник наголосив, що російській стороні не потрібен мир, і це факт. Водночас мир потрібен нашій державі та всьому світові, що теж є фактом.

Зібрання такої кількості поважних країн або представництв відповідних і релігійних лідерів говорить, що мир потрібен всім нам. Це більше ніж будь-який один агресор за кількістю населення, кількістю зброї, кількістю територій. Світ більший. Тому ми повинні робити свою роботу, не думаймо про Росію,

– сказав президент.

Президент наголосив, що поки що Росія з їхнім керівництвом не готова до справедливого миру. А навпаки, за словами Зеленського, їхні гучні заяви – це ще одна історична помилка країни-агресорки. Зокрема, і намагання зірвати Саміт миру, де представлена більшість світових лідерів.

"І виходячи з таким меседжем, що вони готові на закінчення війни, при цьому дуже серйозна помилка людини, яка пропонує Україні вийти іще з якихось наших територій, які під нашим контролем, які наші абсолютно законні", – пояснив глава держави.

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24 Канал присутній на Саміті миру у Швейцарії та буде оперативно повідомляти про всі важливі деталі на сайті та в телеграмі.

Зеленський підкреслив, що людина, яка хоче закінчити війну, вона може казати про багато речей, зокрема, і про заморожений конфлікт, який не влаштовує Україну, адже наша сторона не вірить Москві. Але у випадку з Путіним, як пояснив український очільник, російський диктатор лякав весь світ, що не припинить війну, а хоче жалі захоплювати території.

Тобто це велика помилка, яка для нас корисна, їхні меседжі. Тут за лаштунками, не буду говорити, які конкретно країни, тому що майже всі реально говорили, що просто одним цим меседжем Путін передав всьому світу, що все, що він до цього говорив про реальне бажання закінчити війну, просто "помножено на нуль",

– відповів президент.

Зеленський також наголосив, що цю тезу стверджували й ті країни, які до Саміту миру мали інший погляд на закінчення війни в Україні. І це, за словами українського лідера, також перемога для нашої держави.

Водночас далі, за словами президента України, будуть робочі зустрічі з країнами, з якими наша делегація вже почала працювати будуть зустрічі на рівні агентств з національної безпеки, на рівні команд.

"Будуть розроблені плани насамперед трьох пунктів, про які ми говорили, і багато є напрацювань. Буде конкретний план, і я вважаю, що після всіх цих зустрічей, які ми повинні правильно організувати, і провести їх всюди, на всіх континентах, після цього буде спільний план (про мир в Україні – 24 Канал)", – сказав глава держави.