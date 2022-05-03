"Не хочуть йти далі": навіть елітні підрозділи росіян тікають з України

Бойовий дух росіян падає з кожним днем. Багато загарбників починають розуміти, що перемогти їм не вдасться за жодних обставин, тому намагаються врятувати своє життя втечею.

Служба безпеки України в черговий раз перехопила розмову російських окупантів. Настрій розмови далеко не радісний та переможний.

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Елітні підрозділи росіян втікають з України

Російські окупанти шоковані великими втратами, яких зазнали у війні проти України. У жодній іншій війні окупанти не втрачали такої кількості особового складу.

Ми втратили більше, ніж за 4 роки у Чечні,

– жаліється окупант у розмові.

Також окупант повідомив про те, що усі розпіарені російські спецпідрозділи відмовилися йти далі та повернулися у Росію.

"Росгвардія, омонівці, всі оці наші специ, бойовики наші, "дали задню", відмовилися йти далі та втекли у Росію", – розповів ворожий солдат.

За інформацією СБУ, лічильник втрат російських окупантів вже почав відлік за позначкою у 24 тисячі.

Ситуація на лінії зіткнення: коротко про останні новини

ЗСУ провели чергове вдале полювання на ворожі безпілотники. На Дніпропетровщині вдалося збити ворожий безпілотник. Російський БПЛА не врятував навіть видряпаний на крилі знак окупантів.

Російські окупанти не припиняють нещадних обстрілів Донецької області. На жаль, ще 9 мирних українців стали жертвами ворожого вогню, який спрямований на цивільне населення та інфраструктуру.

Як повідомили захисники Маріуполя, окупанти почали штурмувати "Азовсталь" та намагаються проникнути на територію заводу. Окрім того, ворог продовжує скидати на підприємство потужні бомби. Внаслідок одного з бомбардувань загинули дві жінки.

На Півдні тривають гарячі бої наших героїв з російськими окупантами. Наша артилерія виконала понад 100 вогневих завдань та завдала ворогу нових втрат. Зокрема, росіяни втратили понад 100 солдатів, два катери, а також броньовану та автомобільну техніку.

Центр Харкова знову опинився під вогнем ворога. Мешканців міста просять залишатися в укритті увесь день, адже росіяни не збираються припиняти канонаду та цілять у мирних мешканців та об'єкти інфраструктури.

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