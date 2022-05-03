"Не хочуть йти далі": навіть елітні підрозділи росіян тікають з України
Джерело:СБУ
Бойовий дух росіян падає з кожним днем. Багато загарбників починають розуміти, що перемогти їм не вдасться за жодних обставин, тому намагаються врятувати своє життя втечею.
Служба безпеки України в черговий раз перехопила розмову російських окупантів. Настрій розмови далеко не радісний та переможний.
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Елітні підрозділи росіян втікають з України
Російські окупанти шоковані великими втратами, яких зазнали у війні проти України. У жодній іншій війні окупанти не втрачали такої кількості особового складу.
Ми втратили більше, ніж за 4 роки у Чечні,
– жаліється окупант у розмові.
Також окупант повідомив про те, що усі розпіарені російські спецпідрозділи відмовилися йти далі та повернулися у Росію.
"Росгвардія, омонівці, всі оці наші специ, бойовики наші, "дали задню", відмовилися йти далі та втекли у Росію", – розповів ворожий солдат.
За інформацією СБУ, лічильник втрат російських окупантів вже почав відлік за позначкою у 24 тисячі.
Ситуація на лінії зіткнення: коротко про останні новини
- ЗСУ провели чергове вдале полювання на ворожі безпілотники. На Дніпропетровщині вдалося збити ворожий безпілотник. Російський БПЛА не врятував навіть видряпаний на крилі знак окупантів.
- Російські окупанти не припиняють нещадних обстрілів Донецької області. На жаль, ще 9 мирних українців стали жертвами ворожого вогню, який спрямований на цивільне населення та інфраструктуру.
- Як повідомили захисники Маріуполя, окупанти почали штурмувати "Азовсталь" та намагаються проникнути на територію заводу. Окрім того, ворог продовжує скидати на підприємство потужні бомби. Внаслідок одного з бомбардувань загинули дві жінки.
- На Півдні тривають гарячі бої наших героїв з російськими окупантами. Наша артилерія виконала понад 100 вогневих завдань та завдала ворогу нових втрат. Зокрема, росіяни втратили понад 100 солдатів, два катери, а також броньовану та автомобільну техніку.
- Центр Харкова знову опинився під вогнем ворога. Мешканців міста просять залишатися в укритті увесь день, адже росіяни не збираються припиняти канонаду та цілять у мирних мешканців та об'єкти інфраструктури.
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