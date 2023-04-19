"Не хотів відволікати": Путін назвав причину "поїздки" на Херсонщину і Луганщину
Кремлівський диктатор Владімір Путін заявив, що нібито був у Херсонській та Луганській областях "буквально день тому". Він стверджує, що ціллю візиту була зустріч із загарбниками.
Про це диктатор заявив на нараді з російським урядом. Заяви Путіна цитують російські ЗМІ, повідомляє 24 Канал.
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Що там знову наговорив диктатор
Путін заявив, що "поїхав" на тимчасово окуповані території Херсонської й Луганської областей, щоб зустрітися з окупантами і не відволікати їх із місця дислокації надовго, бо "обстановка вимагає бути на місці".
Ви напевно знаєте, що буквально день тому я побував і в Херсонській області, і в Луганській. Там багато питань, не буду до них повертатися. Метою поїздки була зустріч із військовими, яких я не хотів відривати надовго і на великі відстані від дислокації тих підрозділів, якими вони командують. Обстановка вимагає того, щоб вони були на місці,
– заявив Путін.
А ще диктатор заявив, що під час своєї так званої поїздки на тимчасово окуповані території виявив "проблеми з доставкою вантажів" через черги на КПП, зокрема на межі Луганської і Ростовської областей.
"Візит" Путіна на окуповані території
- Російський диктатор Путін нібито приїхав на окуповані території Херсонщини та Луганщини. Там наголошують, що він прилетів туди 17 квітня. Однак на одному з відео диктатор сказав, що скоро буде Пасха. Відповідно до цього візит Путіна міг бути до 16 квітня. Але там почали недолуго виправдовуватися, що люди чіпляються до його слів.
- Секретар РНБО Олексій Данілов запевнив, що на кадрах, які публікують пропагандисти – двійник Путіна, бо зустрітися зі справжнім "бункерним" не так просто. Себто для цього потрібно від 10 до 14 днів провести на карантині. Навіть якщо ця умова не виконується, то тримають людей від Путіна на відстані щонайменше 18 метрів або одного кремлівського стола.