Не лише літаки, а й озброєння, – Ігнат сказав, скільки F-16 потрібно Україні

Нам вкрай потрібні сучасні літаки, щоб деокупувати українські землі й посилити протиповітряну оборону. Зокрема, мовиться про винищувачі F-16.

Чим більше ми їх отримаємо, тим краще. Та слід розуміти, що літаки потрібно десь розміщувати. Про це 24 Каналу сказав речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

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Скільки F-16 потрібно Україні

В умовах бойових дій пілоти ховають техніку по різних аеродромах, щоб уникнути завдання удару з боку ворога. Коли F-16 зайдуть в Україну, вони також будуть розосереджені.

Сьогодні ми маємо на озброєнні стару радянську техніку – Су-24, Су-25, Су-27, Міг-29. Це літаки для різного призначення: одні можуть працювати по землі бомбами та ракетами, а завдання винищувачів – повітряні цілі.

Весь цей парк ми маємо замінити єдиним тип багатоцільового літака – F-16, який може робити все: працювати і по повітрю, і по морю, і по землі широким спектром високоточного сучасного озброєння,

– наголосив речник Повітряних сил.

В умовах мирного часу нам потрібно 150+ літаків, щоб захистити нашу країну. Плюс невеликі літаки для навчання курсантів та молодого льотного складу.

"Це 4 – 5 бригад, які можна буде формувати в різних куточках нашої держави. Станом на зараз, щоб виконувати завдання – щонайменше ескадрилья – це 12 – 18 літаків. Було б непогано мати 2 – 3 – 4 ескадрильї отримати", – зазначив Ігнат.

Ескадрилья – це повноцінний підрозділ, у складі якого можна виконувати безліч важливих завдань.

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Хто може передати літаки

Ігнат акцентував: ми очікуємо на те, що не лише літаки, а й озброєння будуть нам передавати. Ба більше, ми вже знаємо, хто буде передавати цю техніку. Деякі країни вже відкрито заявляли, що готові надати нам винищувачі – вони хочуть їх замінити на більш сучасні F-35.

Після того, як ми поставимо у стрій F-16, ми також можемо претендувати на F-35, особливо з таким сусідом. Чому б ні,

– зауважив речник.

За його словами, Нідерланди, Бельгія, Данія – це ті країни, які мають F-16 і планують оновити свій парк. Тому можемо розраховувати на їхню допомогу.

"Решта країн, зрозуміло, теж будуть долучатимуться до коаліції – навіть Німеччина, Франція, Велика Британія, які не мають цих літаків, можуть зробити це як лідери європейської спільноти", – підсумував Юрій Ігнат.

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