Не лише Придністров'я: Арестович назвав ще одну загрозу для Молдови

Олексій Арестович заявив про ще одну загрозу для Молдови. Зокрема радник глави ОП зазначив, що у країні існує проблема Гагаузії.

Відповідну заяву Арестович зробив під час інтерв'ю. Зокрема він розповів про це 5 травня – на 71 день повномасштабної війни, які Росія почала проти України.

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Арестович заявив про загрозу для Молдови

Олексій Арестович заявив, що молдавська влада до загроз ставиться серйозно.

Ми всі говоримо про Придністров'я, а там ще ж є проблема Гагаузії, де є багато нюансів,

– пояснив Арестович.

Пояснив, що мовиться про вельми сентиментальне щодо Росії та колишнього СРСР населення, яке ніби завмерле.

Саме тому влада Молдови серйозно розглядає загрози з різних сторін та вживає відповідних заходів.

"Там складний вузол. Понад те, ми маємо фактичний доказ того, що й американці, у румуни розглядають це серйозно. У протилежному випадку, для чого б вони перекидали війська до кордонів Молдови", – заявив Арестович.

Радник глави ОП зазначив, що загрози там доволі серйозні, а форми та способи реалізації побачимо.

Олексій Арестович підсумував, що поки не зрозуміло, як Росія перекидатиме свої війська. Хоч, за деякими даними, частина російських спеціалістів заїхала туди під виглядом цивільних осіб.

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Гагаузія – автономне територіальне утворення на півдні Молдови. Живуть там переважно гагаузи. Під час радянської окупації цей народ не мав жодної автономії. Отримав її шляхом голосування у 1994 році, відмовившись від незалежності.