Не лише Ялта: через потужні дощі затопило окуповану Керч

Через потужні зливи окупований Крим вже кілька днів потерпає від затоплення. В Керчі через негоду постраждало понад дві сотні житлових будинків.

Наразі обговорюють питання про компенсації людям. Про це повідомив представник так званої проросійської "влади" в окупованому Криму.

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Керч потерпає від наслідків негоди

У Керчі вода затопила понад 240 житлових будинків. Так званий "глава держради" окупованого Криму Володимир Констянтинов заявив, що питання "номер один" зараз усунути наслідки стихії та виплатити грошові компенсації постраждалим жителям Керчі, адже багато людей втратили все своє майно.

Крім того, він заявив, що "будуть розв'язувати питання про виселення" людей з будинків, де після негоди жити вже неможливо.

Наслідки негоди в Керчі / фото з фейсбуку Констянтинова

Також Констянтинов з так званим "главою Криму" Сергієм Аксьоновим обговорили "стратегічний план з надання допомоги людям". Вони кажуть, що їх підтримує Володимир Путін.

До речі, варто пригадати, що 18 червня так званий "глава півострова" Сергій Аксьонов заявив, що проситиме допомоги в президента Росії Володимира Путіна. Зокрема мовилось про фінансову підтримку. Адже за словами Аксьонова, "ситуація катастрофічна в багатьох будинках".

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