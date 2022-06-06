Не лише зброя: Данілов відповів, скільки військових потрібно Україні для контрнаступу

Вся Україна з нетерпінням чекає на той момент, коли за підтримки західних партнерів ЗСУ збільшать свою вогневу потужність та підуть у контрнаступ. Втім, є й інші фактори, на які потрібно зважати.

Розмови про контрнаступ ЗСУ тривають вже давно. Втім, ситуація вкрай не проста, і зброя наших партнерів – дуже важливий, але не єдиний визначальний фактор.

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Що потрібно для успішного контрнаступу

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що для контрнаступу потрібна не лише сучасна зброя. Для того, щоб успішно гнати ворога з наших земель, ЗСУ потрібно сформувати ще 6 бригад, а це 25 тисяч воїнів.

Україні потрібно сформувати шість нових бригад чисельністю 25 000 осіб для контрнаступу, щоб повернути територію, яку утримує Росія на Сході та Півдні, включаючи сотні ракетних установок і артилерії, літаки й танки, а також тисячі безпілотників,

– заявив Данілов.

Секретар РНБО також додав, що РСЗВ, які надали Сполучені Штати Америки, мають дальність ураження 80 кілометрів, а не 300. Окрім того, кількість боєприпасів до них обмежена. Він підкреслив, що допомога партнерів допомогла зруйнувати плани окупантів щодо бліцкригу, й надалі вона допоможе остаточно здолати російських окупантів. З часом Захід буде надавати ЗСУ усю необхідну для ліквідації окупантів зброю.

"Росія – велика за розмірами країна, і в неї є багато "гарматного м’яса", яке вони сюди посилають. І тому процес перемоги не може бути дуже швидким", – сказав Данілов.

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Російські окупанти готуються до активних боїв на південнобузькому напрямку. Раніше вони проводили мінування берегів річки Інгулець, а зараз збираються втримати зайняті позиції.

Командування ворога дає накази вбивати мирних людей. Зокрема, таке розпорядження отримали окупанти, які перебувають на блокпостах на тимчасово окупованій Херсонщині. Росіянам абсолютно байдуже на те, що вони можуть вбити невинну людину. Дня них не існує жодних моральних цінностей та орієнтирів.

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