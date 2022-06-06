Не має бути ні Будапешта, ні Мінська, – політолог розповів, чому важливо тиснути на владу

У будь-яких перемовинах вибір залишається за Україною. І невдалий вибір стає програшем. Тож важливо тиснути на владу, щоб не допустити ні будапештський меморандум, ні мінських домовленостей.

Про це 24 каналу сказав політолог Микола Давидюк. За його словами, щоб уникнути таких “програшів” треба тиснути на Володимира Зеленського.

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Як пояснив експерт, у перемовинах України зі світом навіть найближчі друзі-партнери дають нас визначитися – "чи ми хочемо перемогти, чи програти".

"Завжди вибір залишається за нами. І кожен раз, коли ми робимо вибір, який не хочемо, і хтось з президентів щось підписує, – це завжди вважається програшем", – заявив Давидюк.

Політолог згадав попередніх президентів Кучму та Кравчука, які підписали "здачу ядерної зброї", і через 10 – 20 років це стало програшем.

Не хочу казати, що це зрада, але це програш. Вони кажуть, що в них тоді не було вибору. Аналогічно зараз каже Петро Порошенко, що в нього не було шансу не підписати "Мінськ-2". А потім випливає історія, що Меркель його змушувала, хоча він підписав це в Кремлі,

– заявив Давидюк.

За його словами, такий же приклад – московські контракти Юлії Тимошенко.

"Тоді теж в перші дні була “перемога”, нам казали, що газ буде по 200 доларів. Хоча в реальності взимку газ коштував 520 доларів. Потім виявилося, що це був програш для держави", – додав він.

Експерт запевняє, що зараз важливо тиснути на Зеленського, щоб не було ні Будапешта, ні Мінська.

Варто тиснути на владу і говорити, що нація помудрішала, щоб не було повтору тих попередніх домовленостей,

– наголосив Давидюк.

Політолог каже, що такі домовленості – це завжди вибір: може бути вигідно лідеру країни, але не вигідно всій державі, і навпаки – вигідно державі, але менш вигідно політику.

"Цей вибір треба буде робити – чи бути менш "рукопожатним" на Заході, де його не будуть любити, чи бути довічним ворогом Путіна та перемогти для своєї держави", – підсумував він.

Микола Давидюк про тиск на владу та позиції інших країн:



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