Не має на це права, – медіаексперт про слова Потураєва щодо "розстрілу ОПЗЖ"

У Верховній Раді сталася масова сутичка нардепів через слова "слуги народу" Микити Потураєва про те, що народ має "розстрілювати ОПЗЖ". Однак для депутата такі висловлювання з трибуни парламенту є неприйнятними.
Медіаексперт та політичний консультант Олексій Ковжун заявив, що бійки в парламенті є не тільки українською традицією. Водночас українці є значно дорослішим і зрілішим, ніж представники влади.
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Чому Потураєв не мав права так висловлюватись
Ковжун зауважив, що як громадянин він згоден з діями Потураєва та може бажати чого завгодно всім проросійським силам в Україні.
Втім, під час засідання Верховної Ради такі дії народного депутата є неправильними.
Людина, за яку голосували українці, не має на це права,
– наголосив медіаексперт.
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Ковжун прокоментував бійку у Верховній Раді: дивіться відео
Що цьому передувало
- У Верховній Раді 17 червня під час пленарного засідання сталася масова сутичка нардепів. Конфлікт почався під час розгляду питання про реформу Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.
- Інцидент спричинили слова "слуги народу" Микити Потураєва про те, що "народ має розстрілювати ОПЗЖ".
- У натовпі перестрілися Микола Тищенко та Ілля Кива. Вони почали штовхати один одного й зрештою побилися.
- Потураєв прокоментував своє висловлювання. Він заявив, що не закликав до насильства. Також Потураєв вже вибачився перед нардепами за те що, можливо, його слова неправильно зрозуміли.