Не могла й уявити, що Путін окупує Крим, – Меркель

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель зізналась, що давно бачила "значні розбіжності" з президентом Росії Володимиром Путіним. Однак вона стверджує, що навіть не могла уявити окупацію Криму та збройну агресію на Донбасі.

Про розбіжності Меркель зрозуміла ще у 2001 році, коли Путін виступав у Бундестазі.

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Що тоді говорив Путін