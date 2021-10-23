Не могла й уявити, що Путін окупує Крим, – Меркель
Джерело:Suddeutsche Zeitung
Канцлерка Німеччини Ангела Меркель зізналась, що давно бачила "значні розбіжності" з президентом Росії Володимиром Путіним. Однак вона стверджує, що навіть не могла уявити окупацію Криму та збройну агресію на Донбасі.
Про розбіжності Меркель зрозуміла ще у 2001 році, коли Путін виступав у Бундестазі.
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Що тоді говорив Путін
Меркель навела приклад, що для Путіна розпад СРСР був "сумною подією. Очільник держави-агресора назвав це "найбільшою геополітичною катастрофою ХХ століття. Меркель наголосила, що в ЄС навпаки відчувають радість з приводу закінчення холодної війни, об'єднання Німеччини та європейської єдності.
При вступі на посаду я й уявити собі не могла, що він анексує Крим і що на сході України – практично поруч з Євросоюзом – дійде до таких воєнних зіткнень,
– сказала канцлерка.
Меркель йде з посади
- Ангела Меркель очолювала німецький уряд 16 років. Проте восени 2021 року вона вирішила не брати участь у виборах. Відтак канцлерка невдовзі залишить посаду.
- За результатами виборів, соціал-демократи отримали 206 місць у Бундестазі, ХДС/ХСС – 196, "Зелені" – 118, ВДП – 92, "Альтернатива для Німеччини" – 83, "Ліва партія" – 39.
- Лідер соціал-демократів Олаф Шольц хоче формувати коаліцію із "Зеленими" і ВДП. Партії хочуть, щоб Шольца обрали канцлером.