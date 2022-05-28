Не із Москви: у МВС відповіли, з яких регіонів найбільше вбитих окупантів

Всі революції розпочинаються у столицях, саме тому російська влада робить усе для того, аби жителі ключових міст не знали про реальні втрати на війні. Саме тому на війну проти України відправляють бурятів, дагестанців чи тувинців – всі ці "герої" вже встигли відзначитися неабиякою жорстокістю та відчутністю будь-чого святого.

Про це 24 каналу розповів радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко. Він також зазначив, що Путін робить усе для того, аби Москва чи Санкт-Петербург не знали про смерть.

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В Інституті майбутнього порахували кореляцію смертей між регіонами Росії. І дійшли до висновку, що 99 смертей на 100 тисяч населення припадає на Бурятію,

– зазначає Денисенко.

За його словами, наступним за кількістю втрат є Дагестан та низка інших, так само бідних регіонів. Москва у цьому розрахунку – 0,23 вбитими на 100 тисяч населення. Це приблизно у 420 разів менше, аніж у інших містах чи регіонах, каже радник міністра внутрішніх справ України.

Як стверджує Вадим Денисенко, Путін та його влада робить усе непомітним для важливих великих міст, тому якщо багато смертей у глибинних регіонах Росії мають місце, то до "столиць", ця інформація не доходить.

"Цього тижня Шойгу знову згадав, що потрібно канонізувати Суворова, а я вам нагадаю, що це саме він автор фрази про "баби эщьо наражают". За цим принципом і продовжує жити та воювати вся Росія", – підсумовує експерт.

Додамо, що нещодавно у ОП також виявили здивування із "контингенту", який відправляють убивати українців – виявилось, що це переважно жителі бідних регіонів Росії, люди "із глибинки".

Аналіз показав, що в Україні відносно мало воює вихідців із центральної (європейської частини) Росії. У своїй більшості війська укомплектовані вихідцями з національних автономій та віддалених регіонів. Відтак і кількість загиблих з віддалених регіонів значно вище, аніж з європейської частини.

На першому місці в такому рейтингу – республіка Бурятія. Тут на 100 тисяч населення – 106,9 загиблих. В цьому регіоні середній рівень зарплати відносно загальноросійського становить 81,68%. А рівень безробіття – 10,4%

Далі йде республіка Тива , де 99 загиблих на 100 тисяч населення, середня зарплата – 85,99% до загальноросійського рівня, а безробіття – 20,4%.

, де 99 загиблих на 100 тисяч населення, середня зарплата – 85,99% до загальноросійського рівня, а безробіття – 20,4%. Замикає першу трійку республіка Північна Осетія – Аланія. Там ці показники 87 вбитих на 100 тисяч населення, зарплата на рівні 59,72%, а безробіття – 14,6%.

Тож виходить, що помирати в Україну відправляють мешканців найменш розвинених територій, де у місцевих жителів немає ні роботи, ні доходів.

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