Не може, – юрист пояснив, чому Чаус не отримає умовний термін

Скандального Миколу Чауса залишили під домашнім арештом. Справа екссудді має певний політичний характер.

Тому Чаус, зокрема його сторона захисту, однозначно це використовуватиме. Про це в ефірі 24 каналу повідомив член Автомайдану та юрист Центру протидії корупції Вадим Валько.

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Стаття передбачає реальну міру покарання

Щодо отримання неправомірної вигоди Чаусу загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі. Про невеликий умовний термін не мовиться.

Не може (отримати умовний термін – 24 канал),

– сказав Валько.

Він зауважив, що якщо дійсно докази будуть достатніми для обвинувального вироку, то та стаття, яку інкримінують Чаусу, передбачає тільки реальну міру покарання у вигляду позбавлення волі.

Але це станеться винятково у тому випадку, якщо суд розцінить всі докази, які надала сторона обвинувачення, достатніми для постанови обвинувального вироку.

"Попередня інформація про Чауса – все вказує на те, що не мало б бути проблем у прокуратури з цією справою", – сказав юрист.

У справі є 3 кримінальні провадження

Юрист ЦПК нагадав, що у справі є 3 кримінальні провадження:

щодо отримання хабаря у 2016 році;

щодо нібито його викрадення і повернення в Україну;

щодо його незаконного перетинання кордону на територію Молдови.

Валько зауважив, що 2 з цих справ – у Національному антикорупційному бюро розслідувань, 1 – у Службі безпеки України.

"Якщо говорити про справу щодо хабаря, то досудове розслідування в ній завершили. Сторона захисту ознайомиться з матеріалами справи. Її розглядатимуть у Вищому антикорупційному суді і за деякий час ми матимемо якесь кінцеве судове рішення", – пояснив експерт.

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Чаус – під домашнім арештом

Щодо запобіжного заходу, як відзначив Валько, 16 серпня апеляційна палата ВАКС залишила в силі цілодобовий домашній арешт.

Але потрібно пам'ятати, що його обирали до 18 серпня. Тобто фактично через 2 дні цей запобіжний захід завершується.

"Сьогодні в Антикорупційному суді розглядатимуть клопотання щодо продовження цілодобового домашнього арешту після 18 серпня. Поки що невідомо, що буде через 2 дні", – додав юрист.

Що відомо про справу Чауса: коротко

Чаусу інкримінують отримання у 2016 році 150 тисяч доларів хабаря за умовний термін для 74-річної жінки, яка торгувала наркотиками. Отримані гроші суддя зберігав у скляних банках.

Після висунення звинувачень суддя втік до Молдови, де просив політичного притулку, але отримав відмову. Попри це, екссуддя жив там аж до весни 2021 року, коли його нібито викрала група невідомих озброєних людей в Кишиневі.

Через 1,5 місяця після свого зникнення Чаус раптово оприлюднив відеозвернення, в якому сказав, що його не викрадали, і пообіцяв викривальні заяви.

Він з'явився на Вінниччині. У шортах прийшов до сільської ради.

Детективи НАБУ влаштували перегони за автомобілем СБУ, в якому нібито везли Чауса. Місце перебування колишнього судді було невідоме кілька днів, поки його не знайшли у "Феофанії".

На апеляції колишній суддя заявив, що його тримали у підвалі 4 місяці. Апеляційна палата ВАКС залишила без змін рішення про запобіжний захід для Чауса. Він продовжить перебувати під цілодобовим домашнім арештом. Засідання минуло у закритому режимі.