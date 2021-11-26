Не можна порівнювати медіапростір і цукерки, – президент про показ серіалу "Кварталу 95" у Росії

Володимир Зеленський вважає, що робота липецької фабрики Roshen і продаж серіалу "Кварталу 95" до Росії – це різні речі. За його словами, некоректно порівнювати "медіапростір і цукерки".

Глава держави зазначив, що вийшов із бізнесу і компанії та не бере участі в їхній діяльності. Про це він повідомив під час пресконференції 26 листопада.

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Я не працюю у студії "Квартал 95", не входжу до трастового фонду, я не Порошенко, який нормально торгував у розпал війни,

– сказав президент.

Він додав, що "некоректно порівнювати медіапростір із цукерками".

"До речі, ці цукерки продавалися і на тимчасово окупованих територіях", – зауважив Володимир Зеленський.

Що відомо про Roshen: коротко

Петро Порошенко у 2016 році передав Roshen у "сліпий траст" під управління Rothschild Trust.

У 2017 році Липецька фабрика припинила роботу, закрили торговий дім і склад готової продукції.

Росія у місті Липецьку заарештувала 12 об'єктів нерухомості корпорації. Також держава-агресорка вимагала сплатити понад 150 мільйонів рублів податків.

Зеленський дав пресконференцію журналістам: дивіться відео

Мовиться про серіал виробництва студії "Квартал 95" – "Папік-2", який захопив російський медіапростір.