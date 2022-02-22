Не можна сидіти на 2 стільцях, – Огризко про дипломатичні відносини України та Росії

Володимир Зеленський розгляне пропозицію про розірвання дипломатичних відносин з Росією. За 8 років війни до керівництва України нарешті дійшло, що не можна вести війну й підтримувати дипвідносини.

Таку думку в ефірі 24 каналу висловив ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко. Він висловив надію, що розірвання дипломатичних відносин з Росією таки відбудеться.

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Навіщо розривати стосунки

Це нам дасть чіткість і ясність своєї позиції, тому що не можна сидіти на 2 стільцях і вдавати, що ми однією рукою воюємо, а іншою – підтримуємо дипломатичні відносини. Так у світі не буває,

– заявив Огризко.

За його словами, ця гібридність дуже негативно впливає на наших західних партнерів. Оскільки вони з одного боку чують звернення України по допомогу, а з іншого – бачать, що вона сама не хоче робити потрібних кроків.

Думаю, це давно назрілий і перезрілий крок. Є сподівання, що після того, як МЗС України його ініціював – все-таки щось нарешті зроблять,

– зауважив ексміністр.

Як пояснив Огризко, розриванням дипломатичних відносин Україна покаже, що припиняє будь-які контакти з Росією. Заявить про те, що українцям немає про що говорити з державою, яка напала на нашу землю та окупувала її регіони.

З Росією нема про що говорити

Крім того, ексміністра дивують заклики президента Зеленського проводити чергові саміти з Росією. На його думку, потрібно бути "дуже наївним, щоб продовжувати цей, так би мовити, курс політичної фантазії".

Нема сьогодні про що говорити з Росією – ні в рамках нормандського формату, ні в рамках Ради Безпеки ООН, ні в будь-яких інших. Оскільки там, де Росія – там кінець нормальним розмовам,

– додав ексміністр.

Що буде з консульствами

Водночас Огризко зауважив, що розірвання дипломатичних відносин не означає закриття консульств України в державі-агресорці. За його словами, якщо не буде розірвана консульська конвенція – то вони продовжуватимуть працювати.

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Ексміністр наголосив, що потрібно розрізняти дипломатичні й консульські відносини. Він пояснив, що дипломатичні відносини – це насамперед політичні відносини, а консульські – це обслуговування громадян тієї чи іншої країни в країні перебування.

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